Égbekiáltó aránytalanság: Ukrajna háromszor annyi uniós pénzt kapott, mint Magyarország

Bóka János az Infostart című műsorban kifejtette: az Európai Unió az orosz-ukrán háború kitörésétől kezdve fölépítette azt a politikát, hogy Ukrajnának katonai, gazdasági, humanitárius és sokrétű támogatást nyújt. Ez a támogatás 2022 óta a Bizottság számai szerint már több mint 193 milliárd euróba került.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a visegrádi országok külügyi bizottságainak találkozóján az Országházban, 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Bóka János: Égbekiáltó aránytalanság

„Csak a viszonyítás kedvéért jegyzem meg, hogy Magyarország az uniós csatlakozása óta, 2004 óta mennyi uniós transzfert kapott, melynek összege körülbelül 93 milliárd euró” – mondta a miniszter.

Hogyha ebből levonom Magyarország befizetéseit az uniós költségvetésbe, akkor az körülbelül 72 milliárd euró. Ehhez a 72 milliárd euróhoz viszonyul az a szám, hogy Ukrajnának a háború kitörése óta 193 milliárd eurót meghaladó forrást biztosított az Európai Unió”

– fejtette ki Bóka János.