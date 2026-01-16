Égbekiáltó aránytalanság: Ukrajna háromszor annyi uniós pénzt kapott, mint Magyarország

Bóka János az Infostart című műsorban kifejtette: az Európai Unió az orosz-ukrán háború kitörésétől kezdve fölépítette azt a politikát, hogy Ukrajnának katonai, gazdasági, humanitárius és sokrétű támogatást nyújt. Ez a támogatás 2022 óta a Bizottság számai szerint már több mint 193 milliárd euróba került.
Bóka János: Égbekiáltó aránytalanság
„Csak a viszonyítás kedvéért jegyzem meg, hogy Magyarország az uniós csatlakozása óta, 2004 óta mennyi uniós transzfert kapott, melynek összege körülbelül 93 milliárd euró” – mondta a miniszter.
Hogyha ebből levonom Magyarország befizetéseit az uniós költségvetésbe, akkor az körülbelül 72 milliárd euró. Ehhez a 72 milliárd euróhoz viszonyul az a szám, hogy Ukrajnának a háború kitörése óta 193 milliárd eurót meghaladó forrást biztosított az Európai Unió”
– fejtette ki Bóka János.