Égbekiáltó aránytalanság: Ukrajna háromszor annyi uniós pénzt kapott, mint Magyarország

Ukrajna a háború kitörése, 2022 óta több mint 193 milliárd euró támogatást kapott az Európai Uniótól, míg Magyarország az uniós csatlakozása, 2004 óta 93 milliárd eurót kapott. Erre az égbekiáltó aránytalanságra hívta fel a figyelmet Bóka János EU-ügyi miniszter az Inforádió műsorában.
Bóka János az Infostart című műsorban kifejtette: az Európai Unió az orosz-ukrán háború kitörésétől kezdve fölépítette azt a politikát, hogy Ukrajnának katonai, gazdasági, humanitárius és sokrétű támogatást nyújt. Ez a támogatás 2022 óta a Bizottság számai szerint már több mint 193 milliárd euróba került.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond a visegrádi országok külügyi bizottságainak találkozóján az Országházban, 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Bóka János: Égbekiáltó aránytalanság

„Csak a viszonyítás kedvéért jegyzem meg, hogy Magyarország az uniós csatlakozása óta, 2004 óta mennyi uniós transzfert kapott, melynek összege körülbelül 93 milliárd euró” – mondta a miniszter. 

Hogyha ebből levonom Magyarország befizetéseit az uniós költségvetésbe, akkor az körülbelül 72 milliárd euró. Ehhez a 72 milliárd euróhoz viszonyul az a szám, hogy Ukrajnának a háború kitörése óta 193 milliárd eurót meghaladó forrást biztosított az Európai Unió”

– fejtette ki Bóka János.

 

