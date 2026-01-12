Bóka János szerint Brüsszel politikai zsarolást alkalmaz

Bóka János, az európai ügyekért felelős miniszter legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy az Európai Bizottság politikai és ideológiai nyomásgyakorlást alkalmaz Magyarországgal szemben az uniós források ügyében.

Bóka János Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség



A miniszter szerint a politikai nyomásgyakorlás egyik „minősített esete”, amikor a Bizottság azzal tudja zsarolni a tagállamokat – köztük Magyarországot is –, hogy amennyiben nem fogadják el a testület politikai diktátumait, valamint az időközben megjelenő ideológiai elvárásokat, akkor az érintett uniós pénzeket egyszerűen „kitörlik a kedvezményezett neve mellől”.

Bóka János úgy fogalmazott: ez a gyakorlat nem új keletű, Magyarország szerinte már évek óta ebben a „játékban” van érintett. A videóban azt is elmondta, hogy a kormány álláspontja szerint ez a folyamat egy hosszabb politikai küzdelem része.