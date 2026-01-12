Hírlevél
miniszter

Bóka János szerint Brüsszel politikai zsarolást alkalmaz

Bóka János az Európai ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy az Európai Bizottság szerinte politikai és ideológiai nyomásgyakorlást folytat Magyarországgal szemben, és az uniós forrásokat használja eszközként.
Bóka János

Bóka János, az európai ügyekért felelős miniszter legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy az Európai Bizottság politikai és ideológiai nyomásgyakorlást alkalmaz Magyarországgal szemben az uniós források ügyében.

Mezőkövesd, 2025. december 4.Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a kormánypártok országjárásának mezőkövesdi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 4-én.MTI/Vajda János
Bóka János Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség


A miniszter szerint a politikai nyomásgyakorlás egyik „minősített esete”, amikor a Bizottság azzal tudja zsarolni a tagállamokat – köztük Magyarországot is –, hogy amennyiben nem fogadják el a testület politikai diktátumait, valamint az időközben megjelenő ideológiai elvárásokat, akkor az érintett uniós pénzeket egyszerűen „kitörlik a kedvezményezett neve mellől”.
Bóka János úgy fogalmazott: ez a gyakorlat nem új keletű, Magyarország szerinte már évek óta ebben a „játékban” van érintett. A videóban azt is elmondta, hogy a kormány álláspontja szerint ez a folyamat egy hosszabb politikai küzdelem része.

 

