Megkongatta a vészharangot Bóka János: Ukrajna elszívná a magyar forrásokat

Ukrajna EU-csatlakozása nem szolgálja Magyarország érdekét – erről beszélt Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter. A politikus szerint egy esetleges bővítés alapjaiban változtatná meg az Európai Unió jelenlegi működését, különösen azokat a nagy újraelosztó rendszereket, amelyekből Magyarország jelenleg jelentős forrásokhoz jut.

Bóka János Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy a közös mezőgazdasági politika és a regionális fejlesztési politika olyan mértékben alakulna át Ukrajna csatlakozásával, hogy azok a jelenlegi formájukban nem lennének fenntarthatók. Mint fogalmazott, ezeknek a rendszereknek Magyarország jelenleg kedvezményezettje, az új helyzet azonban ezt alapvetően megváltoztatná.

A miniszter szerint Ukrajna belépésével az Európai Unió, ahogyan ma ismerjük, megszűnne létezni. Álláspontja szerint az EU egy lazább együttműködéssé alakulna át, amely Magyarország számára lényegesen kevesebb pozitívumot és hozzáadott értéket hordozna, mint a jelenlegi konstrukció.

Bóka János hangsúlyozta: Ukrajna EU-csatlakozása nemcsak politikai, hanem gazdasági és költségvetési kérdés is, amely közvetlenül érinti a tagállamok forráselosztását.