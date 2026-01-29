Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij elbújt: annyira fél Putyintól, hogy válaszolni sem mer neki

Mutatjuk!

Most jön csak az igazi tél? Ilyen idő várható

Bokros Lajos

Bokros Lajos: El kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy fel kell számolni az állami nyugdíjrendszert!

52 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Péterből kiábrándult tiszás középvezető, Csercsa Balázs hétfőn megerősítette, hogy valódi a Tisza Párt gazdasági konvergencia programja, abban pontosan azok a mondatok szerepelnek, amiket ők is hallottak a párt vezetőitől és szakértőitől. Ezek közé tartozik a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetése – azaz adóemelés –, a társasági adó emelése, az ingyenes egészségügy megszüntetése, és az állami nyugdíjrendszer szétverése is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bokros LajosMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péteréktisza pártiTisza-csomagTisza-adólakossági megszorításmegszorításokMagyar Péter

Az Ellenpont most egy újabb videót talált, ahol a Tisza Párt környékén megjelent Bokros Lajos éppen erről beszél. A bukott balliberális pénzügyminiszter azt mondja, hogy a 13. havi nyugdíjat meg kell szüntetni, és ha ez az embereknek nem tetszik, akkor az egész állami nyugdíjrendszert meg kell szüntetni. Bokros Lajos az elmúlt hónapokban már beszélt a nyugdíjkorhatárt emeléséről, és Magyar Péter házi médiájában emlékezett nosztalgiával a tandíj bevezetésére, valamint a közműcégek privatizálására is.

Budapest, 2017. augusztus 31. Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom elnöke felszólal a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Ki mit ígér a nyugdíjasoknak? címmel megrendezett pártelnöki fórumán a Csillebérci Szabadidõ Központban 2017. augusztus 31-én. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Bokros Lajos
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az újabb tiszás botrány kirobbantója, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoport vezetője nyilatkozott az Indexnek, miután január 20-án távozott a Tisza Párttól. A Magyar Pétert faképnél hagyó alvezér elmondta, hogy a tavaly ősszel kiszivárogott 600 oldalas konvergencia program valódi dokumentum, azon számos balliberális közgazdász dolgozott. Csercsa Balázs elmondta azt is, hogy a tiszás konvergencia program mögött valóban az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és ez az a program, amely mentén szeretnének „kiegyezni” Brüsszellel.

Csercsa kifejtette azt is, hogy a 660 oldalas dokumentumban foglaltak tartalmilag megegyeznek azokkal a gondolatokkal, amelyeket a Tisza Párt körüli balliberális szakértők megfogalmaztak. Csercsa szerint ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. 

Ezek alapján teljesen nyilvánvaló, hogy

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszel követeléseinek, rengeteg pénzre és így megszorításokra van szüksége, hiszen Brüsszel utasításának megfelelően a pénzt Ukrajnának kellene adni.

Ennek fényében érdemes megnézni az újra megszólaló Bokros Lajos mondatait, amelyek még az úgynevezett Belvárosi Szabadegyetemen hangoztak el tavaly októberben. Bokros Lajos összhangban egyébként a Tisza-csomaggal, arról értekezett, hogy vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Mind a 13. havi nyugdíj felszámolása, mind a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása olyan gondolat, amely szerepelt a csomagban. Olyannyira, hogy már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetnék be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert.

Bokros Lajos konkrétan ezt mondta:

„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot. És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer, hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik, hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. És a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként. Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert!”

Bokros Lajos az elmúlt időszakban már több, felháborító gondolatot is megfogalmazott. A megszorító csomagjáról ismert balliberális közgazdász emelné a nyugdíjkorhatárt, és nosztalgiával emlékszik a tandíj bevezetésére, valamint közműcégek eladására.

Bokros Lajos megszüntetné a 13. havi nyugdíjat, de a választásig nem beszélhet róla 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!