Bokros Lajos: El kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy fel kell számolni az állami nyugdíjrendszert!

Az Ellenpont most egy újabb videót talált, ahol a Tisza Párt környékén megjelent Bokros Lajos éppen erről beszél. A bukott balliberális pénzügyminiszter azt mondja, hogy a 13. havi nyugdíjat meg kell szüntetni, és ha ez az embereknek nem tetszik, akkor az egész állami nyugdíjrendszert meg kell szüntetni. Bokros Lajos az elmúlt hónapokban már beszélt a nyugdíjkorhatárt emeléséről, és Magyar Péter házi médiájában emlékezett nosztalgiával a tandíj bevezetésére, valamint a közműcégek privatizálására is.

Bokros Lajos

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az újabb tiszás botrány kirobbantója, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoport vezetője nyilatkozott az Indexnek, miután január 20-án távozott a Tisza Párttól. A Magyar Pétert faképnél hagyó alvezér elmondta, hogy a tavaly ősszel kiszivárogott 600 oldalas konvergencia program valódi dokumentum, azon számos balliberális közgazdász dolgozott. Csercsa Balázs elmondta azt is, hogy a tiszás konvergencia program mögött valóban az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és ez az a program, amely mentén szeretnének „kiegyezni” Brüsszellel.

Csercsa kifejtette azt is, hogy a 660 oldalas dokumentumban foglaltak tartalmilag megegyeznek azokkal a gondolatokkal, amelyeket a Tisza Párt körüli balliberális szakértők megfogalmaztak. Csercsa szerint ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése.

Ezek alapján teljesen nyilvánvaló, hogy

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszel követeléseinek, rengeteg pénzre és így megszorításokra van szüksége, hiszen Brüsszel utasításának megfelelően a pénzt Ukrajnának kellene adni.

Ennek fényében érdemes megnézni az újra megszólaló Bokros Lajos mondatait, amelyek még az úgynevezett Belvárosi Szabadegyetemen hangoztak el tavaly októberben. Bokros Lajos összhangban egyébként a Tisza-csomaggal, arról értekezett, hogy vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Mind a 13. havi nyugdíj felszámolása, mind a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása olyan gondolat, amely szerepelt a csomagban. Olyannyira, hogy már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetnék be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert.