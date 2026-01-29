Bokros Lajos: El kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy fel kell számolni az állami nyugdíjrendszert!

Az Ellenpont most egy újabb videót talált, ahol a Tisza Párt környékén megjelent Bokros Lajos éppen erről beszél. A bukott balliberális pénzügyminiszter azt mondja, hogy a 13. havi nyugdíjat meg kell szüntetni, és ha ez az embereknek nem tetszik, akkor az egész állami nyugdíjrendszert meg kell szüntetni. Bokros Lajos az elmúlt hónapokban már beszélt a nyugdíjkorhatárt emeléséről, és Magyar Péter házi médiájában emlékezett nosztalgiával a tandíj bevezetésére, valamint a közműcégek privatizálására is.
Az újabb tiszás botrány kirobbantója, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoport vezetője nyilatkozott az Indexnek, miután január 20-án távozott a Tisza Párttól. A Magyar Pétert faképnél hagyó alvezér elmondta, hogy a tavaly ősszel kiszivárogott 600 oldalas konvergencia program valódi dokumentum, azon számos balliberális közgazdász dolgozott. Csercsa Balázs elmondta azt is, hogy a tiszás konvergencia program mögött valóban az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és ez az a program, amely mentén szeretnének „kiegyezni” Brüsszellel.
Csercsa kifejtette azt is, hogy a 660 oldalas dokumentumban foglaltak tartalmilag megegyeznek azokkal a gondolatokkal, amelyeket a Tisza Párt körüli balliberális szakértők megfogalmaztak. Csercsa szerint ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése.
Ezek alapján teljesen nyilvánvaló, hogy
Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszel követeléseinek, rengeteg pénzre és így megszorításokra van szüksége, hiszen Brüsszel utasításának megfelelően a pénzt Ukrajnának kellene adni.
Ennek fényében érdemes megnézni az újra megszólaló Bokros Lajos mondatait, amelyek még az úgynevezett Belvárosi Szabadegyetemen hangoztak el tavaly októberben. Bokros Lajos összhangban egyébként a Tisza-csomaggal, arról értekezett, hogy vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Mind a 13. havi nyugdíj felszámolása, mind a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása olyan gondolat, amely szerepelt a csomagban. Olyannyira, hogy már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetnék be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert.
Bokros Lajos konkrétan ezt mondta:
„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot. És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer, hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik, hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. És a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként. Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert!”
Bokros Lajos az elmúlt időszakban már több, felháborító gondolatot is megfogalmazott. A megszorító csomagjáról ismert balliberális közgazdász emelné a nyugdíjkorhatárt, és nosztalgiával emlékszik a tandíj bevezetésére, valamint közműcégek eladására.