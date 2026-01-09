Sokkoló kijelentés Magyar Péter házimédiájában: Bokros a nyugdíjasokra támadt

Hírlevél
Ha valaki – úgymond – nem dolgozott eleget, az egy idő után ne kapjon nyugdíjat, ha – idézi az Ellenpont Bokros cinikus szavait – „még akkor is él". Bokros Lajos nosztalgikus hangulatban dicsőítette a Bokros-csomagot.
bokros lajosellenponttisza pártmagyar pétercsomag

Ahogy közeledik a választás, egyre inkább aktivizálja magát a Tisza Párt mellett Bokros Lajos, a magyar történelem egyik legpusztítóbb gazdasági programjának, a Bokros-csomagnak a szerzője. Ahogy arról az Ellenpont beszámolt, korábban Magyar Péter házi médiájában, a Kontrollon Kéri Lászlóval beszélgetve, nosztalgikus hangulatban dicsőítette a Bokros-csomagot, több olyan kijelentést is téve, amely a rezsicsökkentés eltörlését vetítette előre – írta az Ellenpont pénteken.

Bokros Lajos, HornGyula, MagyarPéter
Bokros Lajos, Horn Gyula, Magyar Péter: összenő, ami összetartozik. A Bokros-csomag után jön a Magyar-csomag?
Fotó: X/Tűzfalcsoport

A lap most újabb nyilatkozatát találta meg, néhány héttel ezelőtti podcastban Bokros a nyugdíjasokra támadt. Hosszan beszélt arról, hogy

emelni kell a nyugdíjkorhatárt, és azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ha valaki – úgymond – nem dolgozott eleget, az egy idő után ne kapjon nyugdíjat, ha – idézik Bokros cinikus szavait –„még akkor is él".

A Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programja rengeteg elemében hasonlít a Bokros-csomagra, többek között a nyugdíjak csökkentésében is áll az Ellenpont cikkében.

Bokros Lajos elszólta magát: hatalmas port kavart a kijelentése

A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere arról nosztalgiázott a Tisza házi médiájában, hogy annak idején ők vezették be a tandíjat. Bokros Lajos a többi egykori megszorító intézkedésüket is méltatta, amelyek egyébként a Magyar Péterék gazdasági terveiben szereplő elemekkel mutatnak hasonlóságot.

Bokros Lajos elszólta magát: hatalmas port kavart a kijelentése

Úgy tűnik, a Tisza Párt bevezetné a tandíjat – erre lehet következtetni abból, ahogyan Bokros Lajos a Tisza házi médiuma, a Kontroll.hu műsorában nyilatkozott. Amint az Ellenpont kiszúrta: 

a Horn-kormány pénzügyminisztere büszkélkedett azzal, hogy ők törölték el az ingyenes egyetemi képzést. 

„Szociológiai, társadalompolitikai, sőt, erkölcsi szempontból óriási jelentőségű volt az, hogy Magyarország volt az első ország, amelyik a rendszerváltás után bevezette a tandíjat” – fogalmazott Bokros Kéri Lászlóval beszélgetve.

Bokros Lajos ma is büszke a brutális megszorításaikra

Emlékezetes: a Fidesz 1998-ban kormányra kerülve eltörölte a tandíjat. 

Majd miután a Gyurcsány-kormány ismét bevezette azt, a Fidesz ellenzékből is elérte az egyetemistákat sújtó sarc megszüntetését: a sikeres 2008-as népszavazáson a magyar társadalom többsége nemet mondott a kötelező tandíjra.

Bokros Lajos a róla elnevezett hírhedt megszorítócsomag több elemét is dicsérte a műsorban, ami figyelemre méltó abból a szempontból, hogy a Tisza gazdasági elképzeléseit tartalmazó tervezet kísérteties hasonlóságokat mutat a Bokros-csomaggal.

