Sokkoló kijelentés Magyar Péter házimédiájában: Bokros a nyugdíjasokra támadt

Ahogy közeledik a választás, egyre inkább aktivizálja magát a Tisza Párt mellett Bokros Lajos, a magyar történelem egyik legpusztítóbb gazdasági programjának, a Bokros-csomagnak a szerzője. Ahogy arról az Ellenpont beszámolt, korábban Magyar Péter házi médiájában, a Kontrollon Kéri Lászlóval beszélgetve, nosztalgikus hangulatban dicsőítette a Bokros-csomagot, több olyan kijelentést is téve, amely a rezsicsökkentés eltörlését vetítette előre – írta az Ellenpont pénteken.

Bokros Lajos, Horn Gyula, Magyar Péter: összenő, ami összetartozik. A Bokros-csomag után jön a Magyar-csomag?

Fotó: X/Tűzfalcsoport

A lap most újabb nyilatkozatát találta meg, néhány héttel ezelőtti podcastban Bokros a nyugdíjasokra támadt. Hosszan beszélt arról, hogy

emelni kell a nyugdíjkorhatárt, és azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy ha valaki – úgymond – nem dolgozott eleget, az egy idő után ne kapjon nyugdíjat, ha – idézik Bokros cinikus szavait –„még akkor is él".

A Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programja rengeteg elemében hasonlít a Bokros-csomagra, többek között a nyugdíjak csökkentésében is áll az Ellenpont cikkében.

Bokros Lajos elszólta magát: hatalmas port kavart a kijelentése

A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere arról nosztalgiázott a Tisza házi médiájában, hogy annak idején ők vezették be a tandíjat. Bokros Lajos a többi egykori megszorító intézkedésüket is méltatta, amelyek egyébként a Magyar Péterék gazdasági terveiben szereplő elemekkel mutatnak hasonlóságot.