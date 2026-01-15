Bokros Lajos megszüntetné a 13. havi nyugdíjat, de a választásig nem beszélhet róla 

Bokros nemrég egy podcastban már beszélt arról, hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt, és azt is elképzelhetőnek tartotta, hogyha valaki úgymond nem dolgozott eleget, az egy idő után már ne kapjon nyugdíjat, akkor se, ha „még akkor is él”. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt balliberális megszorítócsomagja, az úgynevezett gazdasági konvergencia program rengeteg elemében hasonlít a Bokros-csomagra, többek között a nyugdíjak csökkentésében is – olvasható az Ellenpont cikkében.

BOKROS LAJOS (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Még 2024 novemberében egy kisebb párt rendezvényén tartott előadást a mostanában a Tisza Párt hátországában feltűnő Bokros Lajos. Az esemény a „Hogyan állítható helyre Magyarország?” nevet kapta, ennek megfelelően a bukott balliberális pénzügyminiszter a „gazdaság gatyába rázására” vonatkozó terveit ismertette, ahogy fogalmaztak.

Bokros Lajos ezúttal is meglehetősen vad elképzelésekkel állt elő. Beszédének a közepén arról kezdett el beszélni, hogy a 13. havi nyugdíj gazdasági értelemben „nonszensz”. Szemrehányóan és némi cinizmussal úgy fogalmazott, hogy csak azoknak adna 13. havi nyugdíjat, akik korábban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizettek be, vagyis nyilván senkinek:

„Ki az, aki ebben az országban tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett? Mert aki tizenhárom havi nyugdíjjárulékot fizetett, annak jár a 13. havi nyugdíj” – mondta a bukott balliberális politikus.

Bokros tehát amellett érvelt, hogy nincs szükség az időseknek járó kedvezményre, tehát hosszan értekezett a 13. havi nyugdíj eltörléséről.

Szerinte üdvözítő lenne a támogatás megvonása, azonban – a Tisza Párt többi tanácsadójához hasonlóan úgy látja, – nem szabad előállni ezzel az országgyűlési választás előtt, hanem a választási győzelem érdekében el kell titkolni a választók elől:

Ezt (13. havi nyugdíj – szerk.) nagyon nehéz lenne mondjuk visszavenni, és biztos, hogy ezzel nem lehet választás nyerni, hogy na, én meg akarom szüntetni a 13. havi nyugdíjat.”

Bokros Lajos itt azonban nem is állt meg, hanem jól láthatóan belelendült, és az idősek megsarcolása után rátért az áfával kapcsolatos kérdésekre. Szerinte az általános forgalmi adó csökkentése demagóg lépés lenne, ezért azt nem tanácsolná egyetlen kormánynak sem.

Ez az áfa ez egy bonyolult kérdés. Itt a helyzet az, hogy demagóg lennék, ha azt mondanám, hogy a 27 százalékból csináljunk 22-t!”

Bokros ezen kijelentése azért is érdekes, mert abból kiderült, hogy még a Tisza-közeli közgazdász sem javasolja a Magyar Péter által beígért áfacsökkentést.

Tehát Bokros lényegében beismerte, hogy az áfacsökkentésből semmi sem lenne, amennyiben a balliberális politikus hatalomra jutna. Így ez is csak egy kampányfogás volt a Tisza Párt vezérétől, és a színfalak mögött már a megszorításokat készítik elő – még azt sem hajtanák végre, amit megígértek!

A teljes cikk ide kattintva érhető el.