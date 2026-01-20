Botrány! Magyar Pétert az őt megillető tisztelettel fogadták a gazdák

Hírlevél
Így fogadták a magyar gazdák Strasbourgban Magyar Pétert, aki kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett.
európai bizottságDeák DánielMagyar Péter

Deák Dániel politikai elemző egy új videót osztott meg a Facebook-oldalán. A videóban az látszik, ahogyan a magyar gazdák kendőzetlenül elhajtják Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét.

Tisza Párt, Magyar Péter
Magyar Péter
Fotó: Facebook

 Így fogadták a magyar gazdák Strasbourgban Magyar Pétert, aki kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU–Mercosur-megállapodást!

– írta Deák Dániel.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter hétfő este a közösségi oldalán posztolt a Liszt Ferenc repülőtérről azt üzenve, hogy Strasbourgba indul, hogy fellépjen az Európai Parlamentben az EU–Mercosur-egyezmény ellen. 

Így érkeznek a traktorok a strasbourgi tüntetésre – videó

„A Tisza kiáll a magyar gazdák mellett. Holnap is eszerint fogunk szavazni, illetőleg ott leszünk a gazdák tüntetésén” – írta a pártelnök. Magyar Péter az Orbán-kormányt is felelőssé tette a bejegyzésében amiatt, hogy nem sikerült megakadályozni az Európai Bizottság által a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur-tömbbel kötött szabadkereskedelmi egyezményt.

Ez valótlanság, hiszen éppen a magyar kormány járt élen a megállapodás elleni tiltakozásban, sőt a Patrióták Európáért frakció – amelynek oszlopos tagja a Fidesz – a napokban bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság ellen. Álláspontjuk szerint az egyezmény egyoldalú megkötése „kirívóan figyelmen kívül hagyja” az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, és ami a legfájóbb: európai gazdák millióinak véleményét, illetve érdekeit.

