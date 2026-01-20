Botrány! Magyar Pétert az őt megillető tisztelettel fogadták a gazdák

Deák Dániel politikai elemző egy új videót osztott meg a Facebook-oldalán. A videóban az látszik, ahogyan a magyar gazdák kendőzetlenül elhajtják Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét.

Fotó: Facebook

Így fogadták a magyar gazdák Strasbourgban Magyar Pétert, aki kiállt a bizalmi szavazáson Ursula von der Leyen mellett, a pártcsaládja pedig támogatta az EU–Mercosur-megállapodást!

– írta Deák Dániel.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter hétfő este a közösségi oldalán posztolt a Liszt Ferenc repülőtérről azt üzenve, hogy Strasbourgba indul, hogy fellépjen az Európai Parlamentben az EU–Mercosur-egyezmény ellen.