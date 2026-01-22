Hihetetlen: újabb botrány az ukrán háborús maffiánál!

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszámolt a Zelenszkij embere körül forgó legújabb botrányról.
Botrány: Rosztiszlav Surmát, Zelenszkij elnöki hivatalának korábbi helyettes vezetőjét sikkasztással és pénzmosással vádolják – közölte Menczer Tamás videójában.
Botrány Zelenszkij embere körül
Surmát azzal vádolják, hogy súlyos összegeket vett fel olyan energiacégeken keresztül, amelyek már rég nem termeltek energiát, ugyanis az oroszok által megszállt területeken vannak.
Na, nekik akarja adja a pénzedet, a te pénzedet Weber és Von der Leyen, és a Tisza ezt támogatja. Nem a háború finanszírozására, hanem azonnali vizsgálatokra van szükség!”
– figyelmeztetett Menczer Tamás
