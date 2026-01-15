Lázár János: Dubajban van ingatlana Magyar Péternek!

Magyar Péter azt állította a minap, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban is vannak ingatlanjai. Erre reagált most a miniszter.

Lázár János most csúnyán lebuktatta Magyar Pétert. (Fotó: YouTube)

Az építési és közlekedési miniszter ezt mondta a Lázárinfón:

Még nem beszéltem részletesen az ügyvéd kollégával, de azt is állította a Tisza Párt vezére, hogy én Afrikába járok vadászni, pedig ezzel szemben a valóság az, hogy életemben nem voltam Afrikában, és soha nem is fogok menni, akar a fene Afrikába menni vadászni. Ha valahova megyek vadászni, az Somogy lesz például, ide jövök vadászni, ha valahova megyek vadászni, nem Afrikába. Mi a fenének mennék Afrikába?

Ebből is látszik, hogy az embernek fogalma sincs a vadászatról, meg a természetről, csak Afrikában gondolkodik. A másik, azt mondta Magyar Péter, hogy nekem ingatlanjaim vannak Svájcban és Bécsben. Őt, minden tiszást és minden jelenlévőt fölhatalmazok, hogy amelyiket megtalálja, költözzön bele. Ha nekem ingatlanom van, amelyik ingatlanomat látják, azonnal költözzenek bele Magyarországon kívül bárhol. Még a magyarországiak egy részébe is beleköltözhetnek, ha annyira akarnak. De a legfontosabb, hogy azt mondta a bíró, hogy igen, ez nem igaz, ez a marha érdekes, hogy azt mondta a Fővárosi Törvényszék, hogy igen, Magyar Péter nem mondott igazat, de ilyet szabad. Tehát Magyar Péternek joga van ahhoz, hogy hazudjon fideszes politikusok anyagi helyzetéről, vagyonáról, vagy éppenséggel szokásairól.

Tehát Magyar Péter szabadon mondhatja azt a Facebookon, hogy nekem ez van, vagy az van, semmi köze nincs a valósághoz, de ezt mondja a bíró. Nem voltam soha Afrikában, nincsenek külföldi ingatlanjaim, és ezt mégis lehet, mert nekem ezt tűrnöm kell, ez beletartozik a véleményszabadságba. Most én is mondok egy dolgot akkor, amit eddig nem akartam előhozni, de Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott. Kérdezzék meg majd a helyi tiszásoktól, hogy erről hallottak-e. Kérdezzék csak meg. És vele ellentétben én nem hazudok!

– hangsúlyozta Lázár János.