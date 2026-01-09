„A brit katonáknak készen kell állni, hogy oroszokra lőjenek” – folytatódik a háborús uszítás

A miniszterelnök politikai igazgatója megdöbbentő részletet osztott meg egy brit katonai szakértővel készített interjúból, amelyet a brit LBC hírtelevízió sugárzott.

„A párizsi nyilatkozat meglehetősen szűkszavú volt, pedig pontosan ezek azok a kérdések, amelyeket tisztázni kell. Az azonban egyértelmű, hogy ez nem lehet egy könnyű fegyverzetű, ENSZ-jellegű misszió” – válaszolta a riporter kérdésére Sir Richard Schirreff, a NATO korábbi helyettes európai főparancsnoka.

Füstfelhő egy elektronikai eszközöket gyártó vállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban. (Fotó: MTI/Nemes János)

Ennek (a beavatkozásnak) képesnek kell lennie a béke kikényszerítésére. A béke kikényszerítése pedig azt jelenti, hogy katonailag felül kell múlni az orosz erőket, és szükség esetén harcolni kell velük”

– mondta Schirreff.

A műsorvezető visszakérdezett: tehát előfordulhat, hogy brit katonáknak oroszokra kell lőniük Ukrajnában?

Igen, előfordulhat”

– válaszolta a katonai szakértő.

„A magyarok érdeke az, hogy megőrizzük a békét, így

a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból”

– fűzte hozzá Orbán Balázs.