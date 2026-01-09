„A brit katonáknak készen kell állni, hogy oroszokra lőjenek” – folytatódik a háborús uszítás

Hírlevél
A NATO egykori európai helyettes főparancsnoka szerint az Ukrajnába vezényelt európai haderőnek készen kell állnia, hogy szükség esetén harcoljon az oroszokkal. Magyarország érdeke azonban az, hogy megőrizzük a békét és kimaradjunk a háborúból – közölte Orbán Balázs pénteken egy rövid Facebook-videóban.
katonai szakértőorosz-ukrán háborúuszításOrbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója megdöbbentő részletet osztott meg egy brit katonai szakértővel készített interjúból, amelyet a brit LBC hírtelevízió sugárzott.

„A párizsi nyilatkozat meglehetősen szűkszavú volt, pedig pontosan ezek azok a kérdések, amelyeket tisztázni kell. Az azonban egyértelmű, hogy ez nem lehet egy könnyű fegyverzetű, ENSZ-jellegű misszió” – válaszolta a riporter kérdésére Sir Richard Schirreff, a NATO korábbi helyettes európai főparancsnoka.

Munkács, 2025. augusztus 21. Füstfelhő egy elektronikai eszközöket gyártó iparvállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban. MTI/Nemes János
Füstfelhő egy elektronikai eszközöket gyártó vállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban. (Fotó: MTI/Nemes János)

Ennek (a beavatkozásnak) képesnek kell lennie a béke kikényszerítésére. A béke kikényszerítése pedig azt jelenti, hogy katonailag felül kell múlni az orosz erőket, és szükség esetén harcolni kell velük” 

– mondta Schirreff.

A műsorvezető visszakérdezett: tehát előfordulhat, hogy brit katonáknak oroszokra kell lőniük Ukrajnában?

Igen, előfordulhat” 

– válaszolta a katonai szakértő.

„A magyarok érdeke az, hogy megőrizzük a békét, így 

a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból” 

– fűzte hozzá Orbán Balázs.

 

