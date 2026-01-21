Hírlevél
egyesült királyságban

A britek rájöttek, hogyan füstölhetnének kevesebbet a fiatalok, de Magyarország ezt már megoldotta

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
A brit kormány szerint a nikotinpárnák füstmentes alternatívát jelenthetnek a cigarettázók számára, mivel használatuk során nem keletkeznek az égésből származó káros anyagok. A Világgazdaság beszámolója szerint Magyarországon már most is szigorúbb szabályozás van érvényben, mint az Egyesült Királyságban, de London célja egy füstmentes generáció elérése 2030-ig.
egyesült királyságbanlondonnikotin

A brit kormány kijelentette, hogy a cigarettázók számára megfelelő alternatíva a nikotinpárnák használata, mivel ezek a termékek füstmentesek, és használatuk közben nem keletkeznek az égés során felszabaduló káros anyagok – számolt be a Talking Retail a Világgazdaság szemléje szerint. Mint írják, a magyar szabályozás már megvan, és szigorúbb, mint az angoloké.

A nikotinpárna kezd elterjedni a fiatalok körében Fotó: Lang Róbert Brit, Nagy britannia, london, nikotin
A szigetországiak célja egy füstmentes generáció elérése 2030-ig azzal, hogy a hagyományos cigarettát fokozatosan kivonják.

 

Szigorú a magyar szabályozás, a britek kevésbé szigorúak

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy ezzel együtt megfontolandó lejjebb vinni a nikotintartalom felső határát, mivel a magasabb dózisok, a gyors nikotinfelszívódás potenciálisan növelheti a függőség kialakulását.

A limit Angliában jelenleg 20 milligramm tasakonként, míg Magyarországon 17 milligramm a maximális mérték, egy doboz pedig legfeljebb 20 párnát tartalmazhat. 

Magyarországon a nikotinpárnák összetételét és forgalmazását tehát már ma is szigorúan szabályozzák a közegészségvédelmi célok érvényesítése érdekében, ráadásul a termékcsomagolás gyerekzárral van ellátva, ezzel csökkentve a gyermekek véletlen hozzáférésének a kockázatát. Ezzel szemben a jelenlegi szabályozás szerint a britek akár az élelmiszerboltokban is megvásárolhatják ezeket a termékeket. 

Kijelenthető, hogy a hazai keretek szigorúbbak, mint sok más európai országban tervezett vagy alkalmazott szabályozás, és célja, hogy minimalizálja a nikotinfüggőséggel kapcsolatos kockázatokat, miközben lehetőséget ad a füstmentes alternatívák használatára a dohányzók számára.

 

Ez is függőséget okoz

A nikotinpárna olyan füstmentes, dohányt nem tartalmazó nikotintartalmú termék, amelyet a használó a felső ajak és az íny közé helyez. Így a nikotin a száj nyálkahártyáján keresztül szívódik fel a véráramba, anélkül, hogy a hagyományos cigarettára jellemző, égésből származó káros anyagok keletkeznének, például kátrány vagy szén-monoxid. 

A szakirodalom és a nemzetközi egészségügyi párbeszéd közös álláspontja szerint a nikotinpárnák legfontosabb sajátossága, hogy füstmentesek, így nem keletkeznek azok az égéstermékek – köztük számos rákkeltő és toxikus anyag –, amelyek a cigarettázás legnagyobb egészségügyi kockázatát jelentik. Ez a különbség egészségügyi szempontból élesen elválasztja a nikotinpárnákat a hagyományos dohánytermékektől. 

Éppen ezért egyes országokban – megfelelő keretek között – a cigarettázás visszaszorításának lehetséges eszközeként tekintenek rájuk, különösen a felnőtt dohányosok körében. Ugyanakkor

a nikotin önmagában is függőséget okozó anyag,

ezért a szakértők szerint elengedhetetlen

  • a szigorú szabályozás
  • és a fiatalok védelme,

hogy az alternatív termékek ne jelentsenek új belépési pontot a nikotinhasználatba.
 

 

