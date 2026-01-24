Brüsszel a magyar családok utolsó fillérét is elvenné

A miniszterelnök a kaposvári háborúellenes gyűlésen konkrét számokról beszélt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a dokumentumban sunyi módon, az apróbetűs részekben rejtették el: a számítások nem tartalmazzák a további katonai költségeket. A becslések szerint ezek újabb 700 milliárd dollárt jelentenének, vagyis Brüsszel összesen mintegy 1500 milliárd dollárt fordítana Ukrajna finanszírozására az elkövetkező években – erről írt a Magyar Nemzet.

Brüsszel az európai emberek pénzét a háború finanszírozására költené (Forrás: Magyar Nemzet)

Brüsszel irreális összegeket követel – elindult a Nemzeti Petíció

Orbán Viktor szerint a 18 oldalas dokumentum egy teljesen új helyzetet teremt, mivel már nem feltételezésekről van szó, hanem leírt tervekről. A miniszterelnök hangsúlyozta: ezek a döntések nemcsak a jelenlegi,

hanem a jövő generációit is súlyos adósságba taszítanák.

A tervek része Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is, amelyet az Európai Bizottság 2027-re irányoz elő. Orbán Viktor szerint ez a magyar mezőgazdaság számára komoly veszélyt jelentene, miközben az uniós források jelentős részét is elvonná.

A dokumentum egy másik fontos elemére Dömötör Csaba hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a tervek mögött olyan nemzetközi nagyvállalatok is megjelennek, amelyek már a háború idején is profitáltak, és most az újjáépítésben is vezető szerepre törekednek.

A miniszterelnök szerint, ha Magyarország nem áll ki határozottan, és nem jelenti ki egyértelműen, hogy nem kíván részt venni ezekben a tervekben, akkor