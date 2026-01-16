Brüsszel bábja! A Tisza Párt ismét kegyetlenül elárulta magát

Hírlevél
A Tisza Párt ismét kegyetlenül elárulta magát: Brüsszel bábja és máris támadja a nemzeti petíciót. A Tisza nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát – közölte Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán pénteken.
Ahogy a magyar kormány bejelentette a nemzeti petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen, megérkezett a parancs Brüsszelből – és a Tisza máris ugrik, hogy támadja a petíciót. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt írta: a brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát.

Magyar Péter és Tarr Zoltán az EP-ben a Tisza legnagyobb munkakerülői
Magyar Péter és Tarr Zoltán a Tisza-frakció legnagyobb munkakerülői az Európai Parlamentben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Hidvéghi Balázs: A Tisza nem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi

„A Tisza most sem a magyar embereket védi – Brüsszel háborús terveit védi!” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki szerint Tarr Zoltán egyértelművé tette: szerinte teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják, sőt jó üzletnek tartja.

Most pedig az Ukrajnát dicsőítő („Szlava Ukrajini!”) Ruszin-Szendi Romulusztól azt is megtudtuk, hogy a Tisza nem akarja, hogy nemzeti petíció induljon 

és a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát!

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz jól láthatóan fegyverrel az oldalán tartott előadást egy tiszás fórumon (kép forrása: YouTube) 

Az ukránbarát Ruszin-Szendi egyenesen a képünkbe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt, védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól. Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette.

Hangfelvétel bizonyítja: Ruszin-Szendi Romulusz „Szlava Ukrajini”-vel köszönt

Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó.”

A Tisza pedig kész erre. Védik a háborúpárti, ukránpárti döntéseket és már készítik elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat:

  • személyi jövedelemadó-emelés
  • családi adókedvezmények megszüntetése
  • brutális adóemelés a vállalkozásoknak, kkv-támogatások elvétele
  • rezsicsökkentés eltörlése
  • a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése
  • az állami nyugdíj kivezetése, nyugdíjadó
  • ingyenes egészségügy felszámolása
  • vagyonadók, ingatlanadók

Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára, és a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal.

Hivdéghi Balázs végül azt írta: a magyar embereknek joguk van elmondani, hogy mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát. Na, ezért indítjuk a nemzeti petíciót.

