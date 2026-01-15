Lengyelországban van egy mondás, miszerint amikor Isten meg akar büntetni valakit, először elveszi az eszét. Ezt sokszor olyan idegességgel jelentkezik, ami abból fakad, hogy a megbomló elme a vereség közeledtét érzi. Valami nagyon hasonló figyelhető meg most a magyar liberális ellenzékben, ahogyan hisztérikus – sőt, egyenesen önmagát nevetségessé tevő – dolgokhoz folyamodik. Most épp Orbán Viktor kormányával kapcsolatban alkotmányos puccsot és hasonló blődségeket fantáziálnak. Világosan látják, hogy még Brüsszel hathatós segítségével sem fognak tudni hatalomra kerülni – olvasható Marcin Romanowski, a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes legfrissebb bejegyzésében.

Brüsszel befektetése kudarcot vall Lengyelországban is

(Fotó: FACEBOOK)

Szinte ugyanez történt Tuskkal és csapatával a 2025-ös elnökválasztás során. Jól mutatja mindez, hogy ezek a körök nem képesek elfogadni a szuverén, a Nemzet döntését. 2023-ban, Brüsszel zsarolásával Tusknak sikerült összetákolnia egy balliberális koalíciót, de ahhoz, hogy ténylegesen kormányozni tudjon, meg kellett volna nyernie a 2025-ös elnökválasztást is. Tudjuk, hogy veszített, méghozzá megalázó módon.

A kampány utolsó szakaszában, Donald Tusk azzal turnézta végig a médiát, hogy a konzervatív jelöltet a fiatalkorában állítólagosan elkövetett legsúlyosabb bűncselekményekkel vádolta. A vádak koronatanújának egy afféle „freak fightert” nevezett meg – mindezt a mainstream médiában megjelent interjúkban. Minden tiszteletem ezé a közegé, hogy még a saját társai is úgy tartották számon, mint egy teljességgel hiteltelen, szégyenteljes alakot. Az erősebb idegzetűek megnézhetik a YouTube-on a „Jacek Murański” nevet. Előre figyelmeztetem Önöket: aki látja, nem fogja egyhamar kitörölni az emlékezetéből.

A liberálisok a vereség után még tovább süllyedtek. Először is egy internetfelhasználó közösségi médiában közzétett bejegyzése alapján (amiről később beismerte, hogy tévedett benne) több héten át tartó hisztériát indítottak azzal, hogy állítólag meghamisították a választást. Természetesen még a saját ügyészségük sem talált mást, mint egyszerű adminisztrációs hibákat, ahogyan a szavazatok összesítették és bevezették a rendszerbe – ezek a hibák mindkét jelöltet érintették.

Végül bevetették a „nehéz tüzérséget”, megkérdőjelezve a választási eredmények érvényességért felelős legfelsőbb bírósági kamara legitimitását. Nem zavarta őket, hogy ugyanez a kamara döntött korábban a parlamenti választások érvényességéről, amelyet követően kormányt alakíthattak, úgyhogy egy hónapig tartó hisztériába bocsátkozzanak. Még luxemburgi bírói talárba öltözött személyeket is rábeszéltek arra, hogy kérdőjelezzék meg a lengyel Legfelsőbb Bíróság és Alkotmánybíróság státuszát. Semmi sem állíthatja meg őket a hatalom, ha a hatalom megragadásáról, és saját államuk szétveréséről van szó – a nyíltan bűnözői eszközöktől sem riadnak vissza.