Botrányok, korrupció és kettős mérce a brüsszeli hatalomközpontban.

Ezen ügyek kapcsán gyakran előkerülnek a kettős mérce, a részrehajlás vagy a nepotizmus fogalmai, amelyek uniós kontextusban a korrupció különböző formáját jelenti, és amely a gyakorlatban már az intézményi működést magát is fenyegeti.
Ez a jelenség egyértelműen elterjedt az uniós elit egy részében, így mára a legmagasabb vezetői szinteken is, és tovább rombolja az Európai Unió tekintélyét.
Lassú reakciók
Az Európai Parlament, mint az Európai Unió közvetlenül választott parlamentáris testülete, időről időre tett belső kísérleteket a saját botrányai nyomán előállt helyzetek lecsillapítására. Így 2012 óta a képviselőket magatartási kódex köti. A képviselőknek ezért részletes nyilatkozatot kell benyújtaniuk a pénzügyi érdekeltségeikről, amit a köznyelvben gyakorta az EP-tagok vagyonnyilatkozataként szoktak említeni.
A képviselők a havi fizetésükön felül kapnak egy közel 5000 eurós úgynevezett általános költségtérítést, amivel sokáig egyáltalán nem kellett elszámolniuk. 2019-től valamennyi szigorítás következett, így ma már külön bankszámlán kell kezelni ezt a pénzt, és meg kell őrizni az elköltésre vonatkozó számlákat is. Ez a részbeni szigorítási folyamat botrányokkal és pereskedésekkel párhozamosan zajlott le. Ettől függetlenül a költések átláthatósága és elszámoltathatósága – így lényegében az uniós közpénzekkel való tiszta gazdálkodás – nem megkövetelhető.
Európa politikai elitje a botrányokban
Számos ilyen jellegű ügy tépázta meg az Európai Parlament tekintélyét, így botrányként látott napvilágot annak ténye, hogy nyolc német EP-képviselő (köztük Manfred Weber, aki 2014 óta a Néppárt frakcióvezetője) a saját tulajdonában levő ingatlanban bérlik az irodájukat. Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) sokáig meghatározó politikusa korábban még az Európai Parlament elnökeként saját közeli bizalmasait támogatta busás módon az EP-elnöki kabinetjének tagjait érintő politikai áthelyezésekkel.
A sajtó által feltárt visszaélések nyomán az Európai Csalás Elleni Hivatal (Office européen de lutte antifraude – OLAF) bejelentette, hogy vizsgálatot indít azoknak az EP-képviselők az ügyében, akik a gyanú szerint saját maguknak fizették ki a bérleti díjat. Az OLAF-vizsgálat 2020 elején zárult le, és végül nem járt érdemi eredménnyel a szankcionálási lehetőségek megteremtése érdekében.
Oknyomozó újságírók egy kiterjedt vizsgálatban feltárták – ezt a kutatást 2024 elején publikálták is –, hogy a különböző megismert botrányokban, illetve már folyamatban lévő (vagy már lezárult) szabálysértési és büntetőügyekben összesen 163 európai parlamenti képviselő vált érintetté, a publikálás idején összesen 704 EP-képviselő közel negyede. Az eljárások összességében 253 konkrét esetet fedtek le, és 23 politikus, azaz a képviselők több mint 3 százalékának büntetőjogi felelősségét ezekben az eljárásokban meg is állapították. A számba vett ügyek között 45 korrupciós jellegű volt, amelyeknél a büntetőeljárás 16 esetben nyílt vesztegetés.
A Katargate csak a jéghegy csúcsa
A legismertebb eset a Katargate-botrány, amelynek lényege, hogy az Európai Parlament egyes tisztviselőit, lobbistáit és közeli családtagjaikat a katari, a marokkói és mauritániai kormányok befolyásolhatták, mindezzel korrupciós bűncselekményt, pénzmosást – szervezett bűnözés formájában – megvalósítva. 2022. december 9-én a belga rendőrség letartóztatta az EP egyik alelnökét, a szociáldemokrata Eva Kailit és négy másik személyt, miután a politikusokat vesztegetési ügyben gyanúsították meg
A 2024-ben nyilvánosságra hozott kutatásban benne szerepel a korrupciós ügybe keveredett baloldali politikus, korábbi bolgár miniszter, a szocialista Szergej Sztanisev, aki 2014-ben indult először az európai parlamenti választáson. A felesége vezette PR-cég 60 ezer eurós szerződést nyert az Európai Parlamentnél a bulgáriai európai uniós választásokat népszerűsítő projektre.
Írországban Clare Daly (radikális baloldali) EP-képviselő egy állami alapot használt fel kampánycélokra, amely forrás eredetileg az ír parlamentbe való utazást és az onnan visszautazást volt hivatott fedezni.
2024. október végén jött a hír, hogy az uniós legfelsőbb ügyészek csalással és korrupcióval kapcsolatos vádak miatt vizsgálatot indított Manfred Weberrel, az EP legnagyobb frakciójának vezetőjével szemben, a 2019-es európai parlamenti választási kampányával kapcsolatos uniós források felhasználásával kapcsolatban.
Még csak tervben sincs az elszámoltathatóbb Európai Parlament
Az Európai Parlamentet jogosan érhetik kritikák tékozlósága, az átláthatósági visszásságok és az összeférhetetlenség túlzott megengedettsége miatt. Kritika alá vonható azért is, hogy az EP megfigyelői státusza helyett nem hajlandó teljes jogú tagjává válni a Korrupció Elleni Államok Csoportjának (Group of States against Corruption – GRECO), amelyet az Európai Unión kívüli intézményként, az Európa Tanács 1999-ben hozott létre a korrupcióra irányuló törekvések és vizsgálatok érdekében. Ebből is adódóan hitelességi kérdéseket vetnek fel mindazon uniós intézményi kritikák, amelyek azért bírálnak egyes uniós tagállamokat, mert azok nem csatlakoznak az EU-s szervezetként működő Európai Ügyészséghez.
Miközben a hivatkozott 2024. januári oknyomozó újságírói jelentéséből kiderül, hogy csaknem minden negyedik uniós törvényhozó érintetté vált bírósági ügyekben vagy botrányokban, és folyamatosan fennállnak aggodalmak azokkal az állításokkal kapcsolatban is, amelyek szerint az Európai Parlament tagjait illegálisan vagy etikátlanul befolyásolhatják külső államok (pl. Oroszország) vagy nem kormányzati szervezetek (pl. amerikai hátterű NGO-k), továbbra sem sikerült megnyugtatóan rendezni a képviselői költésekkel való elszámolást.
Az európai parlamenti adminisztrációban még mindig nincs maradéktalan információ, ellenőrzés arra vonatkozólag, hogy történnek-e visszaélések a kifizetésekkel kapcsolatban vagy sem.
A teljes elemzés a Tűzfalcsoport oldalán ide kattintva olvasható.