Brüsszel diktálna, a magyarok fizetnének – Orbán Balázs figyelmeztet

Rendkívüli

Egy brüsszeli bábkormány elzárná az orosz energiát, és a magyar családokra hárítaná a rezsi árát – mondta Orbán Balázs, aki szerint ezért létfontosságú, hogy Magyarország Washingtonnal, Moszkvával és Isztambullal is tárgyaljon az olcsó és biztos energia érdekében.
Ukrajna, gáz, ár, energia

„Brüsszeli bábkormányt akar az ellenzék, amely gondolkodás nélkül végrehajtaná az uniós központ utasításait” – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint mondta, egy ilyen kormány első lépése az lenne, hogy elzárja az orosz energiaszállításokat, ami brutális rezsinövekedést hozna a magyar családoknak.

Orbán Balázs
 

Orbán Balázs hangsúlyozta: nem véletlen, hogy a magyar kormány tárgyal Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is.

Amikor azt kérdezik, miért kell elmenni Washingtonba, Moszkvába vagy Isztambulba, a válasz egyszerű: azért, hogy Magyarországnak legyen energiája. Elérhető áron, megbízható forrásból.

– emelte ki Orbán Balázs. Hozzátette, a következő években és évtizedekben kulcskérdés lesz az energiaellátás biztonsága, és ebben Magyarországnak önálló, szuverén politikát kell folytatnia – nem pedig engedelmeskedni Brüsszelnek.

Orbán Balázs élesen bírálta azokat a politikai erőket, amelyek szerinte feltétel nélkül végrehajtanák az uniós elvárásokat.

Egy brüsszeli bábnak két dolgot engednek: köszönni és végrehajtani, amit mondanak. Kapitány ide, kapitány oda – értettem, megcsinálom.

Mint fogalmazott, az ilyen politikusok bezárnák az orosz gázcsapokat, majd megpróbálnák elmagyarázni a magyar embereknek, miért kell kétszer-háromszor annyit fizetni az áramért, a gázért és a rezsiért.

 

