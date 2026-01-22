Brüsszel diktálna, a magyarok fizetnének – Orbán Balázs figyelmeztet

„Brüsszeli bábkormányt akar az ellenzék, amely gondolkodás nélkül végrehajtaná az uniós központ utasításait” – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint mondta, egy ilyen kormány első lépése az lenne, hogy elzárja az orosz energiaszállításokat, ami brutális rezsinövekedést hozna a magyar családoknak.

Orbán Balázs hangsúlyozta: nem véletlen, hogy a magyar kormány tárgyal Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban is.

Amikor azt kérdezik, miért kell elmenni Washingtonba, Moszkvába vagy Isztambulba, a válasz egyszerű: azért, hogy Magyarországnak legyen energiája. Elérhető áron, megbízható forrásból.

– emelte ki Orbán Balázs. Hozzátette, a következő években és évtizedekben kulcskérdés lesz az energiaellátás biztonsága, és ebben Magyarországnak önálló, szuverén politikát kell folytatnia – nem pedig engedelmeskedni Brüsszelnek.

Orbán Balázs élesen bírálta azokat a politikai erőket, amelyek szerinte feltétel nélkül végrehajtanák az uniós elvárásokat.

Egy brüsszeli bábnak két dolgot engednek: köszönni és végrehajtani, amit mondanak. Kapitány ide, kapitány oda – értettem, megcsinálom.

Mint fogalmazott, az ilyen politikusok bezárnák az orosz gázcsapokat, majd megpróbálnák elmagyarázni a magyar embereknek, miért kell kétszer-háromszor annyit fizetni az áramért, a gázért és a rezsiért.