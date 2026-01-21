Brüsszel elárulta a gazdákat + videó

Giró-Szász András az Igazság órája szerdai vendége. A politikai tanácsadóval Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője beszélget arról, hogy Brüsszel elárulta a gazdákat, és hogy számon kérték a gazdák a tüntetésen pózoló Magyar Pétert. Az adásban beszélnnek Kapitány Istvánról is, aki korábban liberális embernek vallotta magát, valamint arról, hogy sorra hagyják el az aktivisták a Tisza Pártot.

– Kellemetlen helyzetbe kerül Magyar Péter kedden, amikor a gazdák közé ment Brüsszelben. Ilyenkor el kell számolni azzal, amit az ember az európai néppárt soraiban tesz – mondta Giró-Szász András az Igazság órájában a Mercosur kapcsán. Mint fogalmazott,

látszik, hogy Magyar Péter panelmondatokkal válaszol arra is, hogy mire fog szavazni, nem is tud mást csinálni, hiszen a politikai támogatóinak kezét nem engedheti el, de annyi realitás van benne, hogy nem legyen egyértelmű a magyar gazdákkal szemben.

Kitértek Bódis Krisztára, aki arról posztolt, hogy "csak ők vannak a magyar gazdák oldalán", mire azt mondta, egy fótó felrakása is beszédes, mert a videó beszédesebb lenne. – Ez is mutatja, miként lehet a valóságot egy képpel befolyásolni. ez egy mankó, amire lehet támaszkodni, egyfajta kármentés, miként az is, hogy Magyar Péter számtalan poszttal igyekezett enyhíteni a kellemetlen helyzetet – mondta.

Új tiszás igazolás

Kapitány István kapcsán azt mondta, ha üzletemberek vesznek részt a politikában, az üzletpolitikai gondolatmenetet viszik be. A gazdasági ereményeket az állam a társdadalom javára igyekszik fordítani, a mostani kormány ezt még megfejelte egy nemzetpolitikával.

Ha nem ezt a logikát nem sajátítja el egy üzletember, az nem az emberek érdekét szolgálja.

Jelezte, a fogyasztásba az uniós statisztikák a rezsit, az élelmiszereket is számolja, ami hazánkban alacsonyabb mint az európai átlag, ez nem dobja meg a fogyasztást. Másrészt neki be kellett lépni a poliikába, és lengyel példát hoz arra, hogy hazatértek, ami nem releváns, mert Magyarországon sokkal alacsonyabb az elvándorlás, mint Lengyelországban. Végül – mint mondta – arról beszélt Kapitány, hogy diverzifikálni kell, és palagáz importról beszélt, a kérdés,

hogy a Shell nem érdekelt-e az ukrán palagáz üzletben?

Hozzátette, a nagyvállalati adók csökkentése, a multik melletti kiállás jellemzi Magyar Péter köré csoportosult embereket, ilyen Kármán András, aki az Orbán-kormányban is az IMF mellett állt ki.

Cikkünk frissül!