Orbán Balázs válaszolt Brüsszel gátlástalan támadására

Orbán Balázs a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet arra, hogy Brüsszel újabb, eddig kevésbé nyíltan kommunikált terveken dolgozik Ukrajna bőkezű pénzügyi támogatására.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint egyre világosabb, miért van szükség a Nemzeti Petícióra. Brüsszel már nemcsak politikai, hanem konkrét pénzügyi terveket készít arra, hogy az európaiak pénzét Ukrajnába irányítsa. A kormány álláspontja egyértelmű. Magyarország nem akarja a háború árát megfizetni Fotó: YVES HERMAN / POOL

Orbán Balázs: Üzenjük Brüsszelnek, hogy a magyarok nem fognak fizetni

Ha valaki szeretné tudni, hogy miért életbevágó kitölteni a Nemzeti Petíciót. Kaja Kallas épp most vallotta be, hogy már dolgoznak az Ukrán Jóléti Terven, vagyis azon, hogy az európaiak pénzét Ukrajnába küldjék”

– írta a posztjában a politikai igazgató, aki szerint a bejelentés egyértelművé teszi, hogy Brüsszel nem áll meg az eddigi támogatásoknál. Az úgynevezett „Ukrán Jóléti Terv” ugyanis egy új, hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalást jelentene az Európai Unió polgárainak, miközben az ukrajnai háború kimenetele továbbra is bizonytalan.

Orbán Balázs a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány következetesen képviseli azt az álláspontot, hogy a háború meghosszabbítása helyett a béke irányába kell elmozdulni, és nem lehet az európai emberekkel megfizettetni egy elhúzódó konfliktus költségeit.

Üzenjük Brüsszelnek: a magyarok nem fognak fizetni!”

– fogalmazott a bejegyzésben Orbán Balázs.