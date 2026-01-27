Brüsszel döntene az energiáról – de Magyarország ezt nem hagyja

A magyar érdek vagy Brüsszel – választani kellett

A döntést még meg lehetett volna akadályozni a Bizottság elleni bizalmatlansági indítvánnyal, ám a Tisza Párt nem élt ezzel a lehetőséggel. Amikor választani kellett a magyar érdek és Ursula von der Leyen között, Magyar Péter pártja Brüsszel mellé állt. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében emlékeztetett:

Brüsszel és a Tisza Párt kockára tenné Magyarország energiabiztonságát – a nemzeti kormány ezt nem engedi.”

A kormány álláspontja ezzel szemben egyértelmű: Magyarország megtámadja a döntést az Európai Bíróságon, és végigviszi a pert annak érdekében, hogy megvédje a rezsicsökkentést és a magyar családokat. Miközben a Tisza eltörölné a rezsicsökkentést, a nemzeti kormány ragaszkodik hozzá: alacsony rezsi a magyaroknak, nem brüsszeli diktátum. Ebben nincs kompromisszum. A Fidesz a biztos választás.