Eurómilliárdokból épít véleményrendőrséget Brüsszel

Brüsszel 2027-re központosított véleményfelügyeleti rendszert építene ki, amely a digitális nyilvánosság ellenőrzését uniós kézbe adná – figyelmeztet a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata. Az általuk kiadott közlemény szerint a demokráciapajzs valójában a tagállamok, köztük Magyarország politikai folyamataiba való beavatkozást készítheti elő.
tisza pártbrüsszelszuverenitásvédelmi hivatal

A Bizottság példátlan mértékben avatkozna be a tagállamok belső politikai folyamataiba, ráadásul a brüsszeli tervek alapján egy olyan, politikai és médiaszereplőkből álló befolyásgyakorló hálózat kapna eurómilliárdokat és új cenzúrázási jogköröket, amelynek működése átláthatatlan, társadalmi legitimációja pedig hiányzik, mert egy politikai érdekkört szolgál – állapítja meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata.

Brüsszel, bürokraták
Fotó: AFP

A hivatal által kiadott közlemény szerint a Bizottság célja egy 2027-re kiépülő, központosított „véleményfelügyeleti rendszer” létrehozása. 

 

Véleményrendőrség brüsszeli módra

Ez a mechanizmus a digitális nyilvánosság feletti ellenőrzést Brüsszel kezébe adná, vagyis uniós szinten döntenék el, hogy a választók milyen politikai üzenetekkel találkozhatnak, és melyeket zárják ki a nyilvánosságból.

Különösen aggasztónak tartja a Hivatal, hogy magyar európai parlamenti képviselők nyíltan sürgetik a rendszer tagállamokkal szembeni alkalmazását. 

A 2025. november 12-én tartott európai parlamenti vitán Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője – aki maga is részt vett a javaslat előkészítésében – úgy fogalmazott: a közvélemény befolyásolása nemcsak külső szereplőktől érkezik, hanem a tagállamokon belülről is, ezért a demokráciapajzsnak a belső információs manipulációval szemben is fel kell lépnie. Ez a megközelítés a Hivatal szerint azt jelenti, hogy az eszközt nemcsak harmadik országokkal, hanem uniós tagállamokkal – így Magyarországgal – szemben is bevetnék.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal álláspontja szerint mindez világossá teszi: 

a demokráciapajzs nem kizárólag külső fenyegetések elleni védekezést szolgálna, hanem alkalmas lehet a tagállamok politikai folyamatainak befolyásolására is. 

A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a Bizottság olyan politikai nyomásgyakorló szervezeteket és médiumokat finanszíroz, amelyek a társadalmi viták eltérítésével, dezinformációk terjesztésével és a brüsszeli törekvések propagálásával erősíthetik ezt a befolyást.

 

