Lebukott Brüsszel: százmilliókkal tömné Ukrajna zsebét

Hajmeresztő adatok láttak napvilágot Brüsszel tervéről: a Politico tulajdonába került dokumentumban az szerepel, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió egy, összesen nyolcszázmilliárd dolláros köz- és magántőkéből álló csomagot kíván mozgósítani Ukrajna újjáépítésére azt követően, hogy Oroszország lezárja a teljes körű katonai támadást.

Brüsszel százmilliárdos nagyságrendben juttatna adófizetői pénzeket Ukrajnának (Fotó: Ida Marie Odgaard / MTI/EPA/Ritzau)

Brüsszel az európaiak pénzéből állítaná talpra Ukrajnát

A 18 oldalas dokumentumból kiderül: egy évtizedre szóló helyreállítási program a terv, amely Ukrajna talpra állítását és az EU-csatlakozás felé vezető folyamat felgyorsítását foglalja magába. Az irat szerint a következő tíz évben az Európai Unió, az Egyesült Államok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek – köztük a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank – együttesen

500 milliárd dollárnyi köz- és magántőkét irányoznának elő. Az Európai Bizottság ezenfelül további 100 milliárd eurót tervez biztosítani Ukrajnának költségvetési támogatások és befektetési garanciák formájában, az EU 2028-ban induló új, hétéves költségvetési ciklusának részeként – vagyis az európai adófizetők pénzéből.

Washington meghatározó szerepet szán magának Ukrajna újjáépítési folyamatában: a dokumentum értelmében az Egyesült Államok nem elsősorban segélynyújtóként, hanem stratégiai gazdasági partnerként, befektetőként és a hitelesség garanciájaként lép fel. A feljegyzés számol amerikai cégek közvetlen jelenlétével és helyszíni szakmai közreműködésével, emellett kiemeli az USA szerepét a magántőke bevonásában. A terv alapján

a több mint háromezer ukrán vállalat jelentős hányadát privatizálnák, és olyan külföldi befektetőknek adnák át, mint a világ legnagyobb magántőke-kezelői, a BlackRock és a Vanguard.

A dokumentum Ukrajna EU-s csatlakozásának felgyorsításáról is szól; a terv szerint az uniós források olyan reformok végrehajtásához lennének kötve, amelyek „az EU-hoz való gyors csatlakozást célozzák, rögzítve a reformprogramot 2027-ig”, a dokumentum egy másik része pedig arra is utal, hogy a jóléti terv utódja már az EU következő hosszú távú költségvetése keretében fog megvalósulni, vagyis 2028-tól ukrán EU-tagsággal számol.