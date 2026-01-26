Brüsszel megtámadta Magyarországot - veszélyben vagyunk

Hírlevél
Brüsszel újabb támadást indított Magyarország ellen – írta Facebook-bejegyzésében Zsigmond Barna Pál. Az államtitkár szerint a RepowerEU elfogadása és az olcsó orosz energia kivezetése közvetlenül veszélyezteti a magyar emberek energiabiztonságát, miközben a nemzeti kormány rezsistoppal védi a családokat a brüsszeli döntések következményeitől.
európai uniómagyarországbrüsszelzsigmond barna pál

Brüsszel újabb támadást indított Magyarország ellen – írta Facebook-bejegyzésében Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. 

Brüsszel, Zsigmond Barna Pál
Fotó: Balog Tamas

A politikus szerint az Európai Unió RepowerEU programjának elfogadása és az olcsó orosz energia kivezetésére irányuló brüsszeli döntések közvetlen veszélyt jelentenek a magyar emberek energiabiztonságára.

Az olcsó energiaforrások kivezetése ugyanis megemelné a rezsiköltségeket, kiszolgáltatott helyzetbe hozva a háztartásokat és a gazdaság szereplőit egyaránt. 

Ezzel szemben – hangsúlyozta az államtitkár – a nemzeti kormány egyértelmű álláspontot képvisel: megvédi a magyar embereket. A kormány rezsistopot vezet be, és minden eszközzel fellép annak érdekében, hogy a családok ne fizessék meg a brüsszeli döntések árát.

 

