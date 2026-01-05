Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

orbán viktor

Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni!

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ne legyen félreértés, Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni! – figyelmeztetett Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktoreurópai néppártmanfred webereurópai unióháború

Orbán Viktor kérdésre válaszolva röviden elemezte, hogy mi az Európai Unió álláspontja a jelenleg is zajló orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor: Európában már döntés van a háborúról
Orbán Viktor: Európában már döntés van a háborúról. Fotó: Polyák Attila

Elsőként jelezte, hogy a helyzet sokkal drámaiabb, mint amit a közvélemény felé sugároznak.

Haditanácsokat tartunk, és a háború mellett döntöttek”

 – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd rámutatott az okokra is. Az európaiak ugyanis vissza akarják kapni a pénzüket, amit az évek során Ukrajnába fektettek. 

Ez egyetlen módon lehet, ha Ukrajnában legyőzik Oroszországot.”

Az európai államok valamilyen szinten eddig is részt vettek a háborúba, de a részvétel mértéke egyre jobban nő. Az Uniós, és európai államok vezetőinek kijelentései, a hadigazdálkodásra átállás, mind ezt támasztják alá. 

Orbán Viktor: Magyarország a háborús helyett békegazdaságot épít, és már nincs egyedül

Az a kérdés, hogy milyen gyorsasággal vonódik be Európa egészen a 100 százalékig ebbe a háborúba, mert a szándék erre megvan”

 – húzta alá Orbán Viktor.

A legnagyobb háborús uszító az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber, aki mindent elkövet, hogy a Néppártot, és a hozzá tartozó összes európai pártot belevigye a háborúba. Mindenkit, aki hagyja magát.

Tehát nincs semmi túlzó abban a mondatban, hogy a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó magyar választás”

 – világított rá Orbán Viktor, ugyanis 

Az a kormány, amelyiket megválasztjuk 2026-ban, az majd dönt háború és béke kérdésében.”

Orbán Viktor azonban kiemelte, hogy a 2026-ban megválasztott kormánynak sokkal nehezebb dolga lesz, mint amilyen most neki van, mivel a háborús nyomás egyre csak nőni fog.

A háború elkerülésének egyetlen módja az az, hogy születik egy orosz-amerikai megállapodás. Ekkor lehetne csökkenteni a háború kockázatát radikálisan csökkenteni. Ellenkező esetben, a háborús veszély fennmarad.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!