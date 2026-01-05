Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni!

Orbán Viktor kérdésre válaszolva röviden elemezte, hogy mi az Európai Unió álláspontja a jelenleg is zajló orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor: Európában már döntés van a háborúról. Fotó: Polyák Attila

Elsőként jelezte, hogy a helyzet sokkal drámaiabb, mint amit a közvélemény felé sugároznak.

Haditanácsokat tartunk, és a háború mellett döntöttek”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd rámutatott az okokra is. Az európaiak ugyanis vissza akarják kapni a pénzüket, amit az évek során Ukrajnába fektettek.

Ez egyetlen módon lehet, ha Ukrajnában legyőzik Oroszországot.”

Az európai államok valamilyen szinten eddig is részt vettek a háborúba, de a részvétel mértéke egyre jobban nő. Az Uniós, és európai államok vezetőinek kijelentései, a hadigazdálkodásra átállás, mind ezt támasztják alá.