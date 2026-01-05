Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni!

Orbán Viktor kérdésre válaszolva röviden elemezte, hogy mi az Európai Unió álláspontja a jelenleg is zajló orosz-ukrán háborúval kapcsolatban.
Elsőként jelezte, hogy a helyzet sokkal drámaiabb, mint amit a közvélemény felé sugároznak.
Haditanácsokat tartunk, és a háború mellett döntöttek”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd rámutatott az okokra is. Az európaiak ugyanis vissza akarják kapni a pénzüket, amit az évek során Ukrajnába fektettek.
Ez egyetlen módon lehet, ha Ukrajnában legyőzik Oroszországot.”
Az európai államok valamilyen szinten eddig is részt vettek a háborúba, de a részvétel mértéke egyre jobban nő. Az Uniós, és európai államok vezetőinek kijelentései, a hadigazdálkodásra átállás, mind ezt támasztják alá.
Az a kérdés, hogy milyen gyorsasággal vonódik be Európa egészen a 100 százalékig ebbe a háborúba, mert a szándék erre megvan”
– húzta alá Orbán Viktor.
A legnagyobb háborús uszító az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber, aki mindent elkövet, hogy a Néppártot, és a hozzá tartozó összes európai pártot belevigye a háborúba. Mindenkit, aki hagyja magát.
Tehát nincs semmi túlzó abban a mondatban, hogy a 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó magyar választás”
– világított rá Orbán Viktor, ugyanis
Az a kormány, amelyiket megválasztjuk 2026-ban, az majd dönt háború és béke kérdésében.”
Orbán Viktor azonban kiemelte, hogy a 2026-ban megválasztott kormánynak sokkal nehezebb dolga lesz, mint amilyen most neki van, mivel a háborús nyomás egyre csak nőni fog.
A háború elkerülésének egyetlen módja az az, hogy születik egy orosz-amerikai megállapodás. Ekkor lehetne csökkenteni a háború kockázatát radikálisan csökkenteni. Ellenkező esetben, a háborús veszély fennmarad.