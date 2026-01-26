A rezsivédelemre költött összeg ötszörösét követeli Magyarországtól Ukrajna

Hírlevél
századvég

Brüsszel egy olyan tervet készít elő Ukrajna finanszírozására, amelynek a brutális összegét végső soron a magyar családokkal fizettetnék meg.
századvégukrajnabrüsszelorbán viktoreurópai unió

Egy, az Európai Unió által kidolgozott dokumentum szerint Brüsszel egy 800 milliárd dolláros programmal számol Ukrajna újjáépítésére, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata alapján további mintegy 700 milliárd dollárnyi fegyverkezési kiadás társulhat. A két tétel együtt összesen 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagot jelentene a következő évekre, amelynek döntő részét az uniós tagállamokkal fizettetnék meg.

Fotó: Jason Dean / gettyimages

A Századvég szerint, a jelenlegi uniós költségvetési szabályok alapján a befizetések a bruttó nemzeti jövedelem arányában oszlanának meg. Ez alapján Magyarország részesedése 1,16 százalék lenne, ami mai árfolyamon átszámítva 5652,9 milliárd forintos kötelezettséget jelentene. Ez az összeg önmagában a magyar éves GDP közel 7 százalékának felel meg, a 2024-es teljes áfabevétel több mint két és félszerese, valamint az éves állami kamatkiadások másfélszerese.

A tervezett befizetés közvetlenül a magyar családokat is érintené. A számítások szerint egy átlagos háztartásra 1 millió 386 ezer forintos teher jutna, míg egy négyfős család esetében ez az összeg elérné a 2 millió 360 ezer forintot. Egy kétkeresős, átlagjövedelmű család számára ez nagyjából két és fél havi nettó jövedelmet jelentene.

Nemzetgazdasági szinten is súlyos következményekkel járna a terv. Az összeg több mint ötszöröse annak, amit a magyar állam 2024-ben rezsivédelemre fordított, és mintegy 25 százalékkal meghaladja az Egészségügyi Alap teljes éves költségvetését. Vagyis abból a pénzből, amelyet Brüsszel Ukrajnára fordítana, éveken keresztül lehetne finanszírozni a rezsicsökkentést, az egészségügy működését vagy a családtámogatási rendszert.

A január 23-án nyilvánosságra került tervezet eredetileg azzal számolt, hogy Ukrajna finanszírozásában az Európai Unió mellett az Egyesült Államok, különböző nemzetközi szervezetek és magánbefektetők is részt vennének. A dokumentum készítői ugyanakkor maguk is elismerik, hogy a háborús helyzet miatt a magántőke bevonása erősen kérdéses, miközben az új amerikai adminisztráció egyértelműen elzárkózik a további jelentős pénzügyi szerepvállalástól. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes teher az európai adófizetőkre hárulhat.

 

