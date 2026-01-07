Budapest vezetése későn ébredt, nehezen lehet elérni a kórházakat is

Nemrég lett vége az Operatív Törzsnek, ahol elhangzott, hogy Budapesten néhány kórház megközelíthetőségével problémák vannak, ugyanis a főváros egy picit későn ébredt a téli felkészüléssel, és nem sikerült letakarítani az utakat. Én most itt vagyok a Szent János Kórház főbejáratánál, és az látszik, hogy sajnos bizony a közutak, azok itt sincsenek letakarítva. Sajnos ugyanez a helyzet a traumatológián is – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Takács Péter.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az egészségügyi államtitkár elrendelte, hogy a járdákat a kórházak, az első buszmegállótól a főbejáratig mindenhol takarítsák le. Ez folyamatosan zajlik, illetve a kórházak belső területein közlekednek a hómentesítő eszközök. A politikus abban bízik, hogy az önkormányzat is hamarosan ura lesz a helyzetnek. Ma minden esetre minden önkormányzatot írásban meg fognak keresni, hogy a közúti elérhetőséget a kórházak irányába biztosítsák, de az önkormányzatok nem tudják megoldani, akkor majd megoldja a kormány a katasztrófavédelem bevonásával.