Szentkirályi Alexandra: Budapest nem lehet ideológiai kísérleti terep – a béke, a rend és a fejlődés a tét

Szentkirályi Alexandra a Budapest ügyeiről szóló beszédét a kampánymunka jelentőségének hangsúlyozásával kezdte a Fidesz fővárosi szervezetének képviselőjelölt-állító gyűlésén.
Budapest nélkül nincs kétharmad
Mint fogalmazott, hosszú út van mögöttük, de legalább ilyen kemény munka áll még előttük is.
Minden végigjárt utcára, minden esőben, szélben vagy hóban végigállt délutánra, és minden egyes beszélgetésre szükség van a győzelemhez”
– hangsúlyozta.
Ezek után megemlítette a 16 budapesti egyéni jelöltet, akiket a Fidesz–KDNP indít a fővárosban. A jelöltekről úgy beszélt, mint olyan emberekről, akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte.
Tűzbe tehetjük értük a kezünket, és ők is tűzbe teszik Budapestért”
– mondta, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy bízzanak bennük, higgyenek bennük, és dolgozzanak együtt a győzelemért.
A politikus külön hangsúlyozta a főváros szerepét az elmúlt választási sikerekben.
A jobboldali budapestiek szavazata nélkül nem kaphatott volna egymás után négyszer kétharmados felhatalmazást a nemzeti oldal”
– emlékeztetett.
Szerinte a budapesti patrióták bizalma és munkája most is elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország és Budapest békéjét és biztonságát meg lehessen őrizni.
Európa válságban – két városmodell áll egymással szemben
Szentkirályi Alexandra beszédének az egyik központi eleme a nyugati világ válságának értelmezése volt.
Mindaz, amit ma nyugati civilizációnak nevezünk, az európai alapokon – a görög filozófián, a római jogon és a keresztény morálon – nyugszik, ezek az alapok azonban most támadás alatt állnak”
– mondta.
Mi történik egy olyan Európával, ahol megszűnik a jólét, eltűnik a biztonság, és a nagy békeprojekt vezetői háborúba akarják sodorni a közösséget?”
– tette fel a kérdést.
Ezzel összefüggésben két városfelfogást állított szembe egymással. Az egyik szerint a város nem otthon, hanem ideológiai kísérleti terep.
Ezekben a városokban előbb eltűnik a rend és a biztonság, aztán eltűnik a büszkeség, majd eltűnik a szabadság. Végül eltűnik maga a város is – legalábbis a lelkében”
– fogalmazott.
A másik modell ezzel szemben egy olyan városról szól, ahol a rend érték, a biztonság alapfeltétel, és a város az ott élőket szolgálja.
Éles bírálat a fővárosi baloldallal és a Tisza Párttal szemben
A Fidesz fővárosi frakcióvezetőjének a beszéde ezután jelentős részben a jelenlegi fővárosi vezetés és a Tisza Párt bírálatára vonatkozott. Szentkirályi Alexandra szerint Budapest már megtapasztalta, mit jelent a baloldali, brüsszeli logika mentén irányított városvezetés.
Nem fejlődést látunk, hanem csődöt. Nem rendet, hanem káoszt”
– mondta.
Felrótta, hogy másfél éve a Tisza Párt biztosít többséget a főpolgármester mögött, miközben fiktív számokra épülő költségvetéseket szavaznak meg, védik a drogpárti stratégiát és tagadják a migráció problémáját.
Konkrét példákat is említett fővárosi és brüsszeli képviselőkről, akik szerinte megszorításokat, adóemeléseket vagy a rezsicsökkentés felszámolását támogatják.
Ez tehát a Tisza Párt ajánlata a budapestieknek: káosz és csőd, hajléktalanság és drog, megszorítások és adóemelések, genderlobbi, migráció, végül háború”
– összegezte Szentkirályi Alexandra.
Mit kínál a nemzeti oldal Budapestnek?
A politikus ugyanakkor egy világos alternatívát is felvázolt. Mint mondta, a Fidesz–KDNP nem akar háborút, nem akar háborús gazdaságot, és nem akarja, hogy a magyar emberek fizessék meg mások rossz döntéseinek árát.
Felidézte Budapest elmúlt évekbeli fejlődését is, a felújított hidakat, köztereket, történelmi épületeket, új járműveket és megújuló intézményeket.
Budapest fejlettsége ma jelentősen meghaladja az uniós átlagot, és ez a közös munka eredménye”
– hangsúlyozta.
Budapest a nemzet fővárosa
Szentkirályi Alexandra szerint a jövőt Budapesten kell megírni, nem Brüsszelből diktálni.
Budapest nem lesz ideológiai kísérletek terepe, magyar város marad történelmével, kultúrájával és sajátos karakterével együtt. Megőrizzük Budapest békéjét és biztonságát, mert béke és biztonság nélkül fejlődés sincsen”
– mondta a fővárosi Fidesz vezetője, hogy a beszédét végül egy határozott és lelkesítő felhívással zárja:
Zászlókat a magasba, fel győzelemre, hajrá Budapest!”