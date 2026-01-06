Szentkirályi Alexandra: Budapest nem lehet ideológiai kísérleti terep – a béke, a rend és a fejlődés a tét

Szentkirályi Alexandra a Budapest ügyeiről szóló beszédét a kampánymunka jelentőségének hangsúlyozásával kezdte a Fidesz fővárosi szervezetének képviselőjelölt-állító gyűlésén.

Egy szenvedélyes és világos politikai üzeneteket megfogalmazó beszédben vázolta fel Budapest jövőjéről alkotott elképzeléseit Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti jelöltállító rendezvényén. A politikus szerint a következő választás nem csupán mandátumokról, hanem arról dönt, hogy Budapest megőrzi-e békéjét, biztonságát és nemzeti karakterét (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI/)

Budapest nélkül nincs kétharmad

Mint fogalmazott, hosszú út van mögöttük, de legalább ilyen kemény munka áll még előttük is.

Minden végigjárt utcára, minden esőben, szélben vagy hóban végigállt délutánra, és minden egyes beszélgetésre szükség van a győzelemhez”

– hangsúlyozta.

Ezek után megemlítette a 16 budapesti egyéni jelöltet, akiket a Fidesz–KDNP indít a fővárosban. A jelöltekről úgy beszélt, mint olyan emberekről, akik nem beszélni akarnak Budapestről, hanem dolgozni érte.

Tűzbe tehetjük értük a kezünket, és ők is tűzbe teszik Budapestért”

– mondta, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy bízzanak bennük, higgyenek bennük, és dolgozzanak együtt a győzelemért.

A politikus külön hangsúlyozta a főváros szerepét az elmúlt választási sikerekben.

A jobboldali budapestiek szavazata nélkül nem kaphatott volna egymás után négyszer kétharmados felhatalmazást a nemzeti oldal”

– emlékeztetett.

Szerinte a budapesti patrióták bizalma és munkája most is elengedhetetlen ahhoz, hogy Magyarország és Budapest békéjét és biztonságát meg lehessen őrizni.

Európa válságban – két városmodell áll egymással szemben

Szentkirályi Alexandra beszédének az egyik központi eleme a nyugati világ válságának értelmezése volt.

Mindaz, amit ma nyugati civilizációnak nevezünk, az európai alapokon – a görög filozófián, a római jogon és a keresztény morálon – nyugszik, ezek az alapok azonban most támadás alatt állnak”

– mondta.

Mi történik egy olyan Európával, ahol megszűnik a jólét, eltűnik a biztonság, és a nagy békeprojekt vezetői háborúba akarják sodorni a közösséget?”

– tette fel a kérdést.

Ezzel összefüggésben két városfelfogást állított szembe egymással. Az egyik szerint a város nem otthon, hanem ideológiai kísérleti terep.

Ezekben a városokban előbb eltűnik a rend és a biztonság, aztán eltűnik a büszkeség, majd eltűnik a szabadság. Végül eltűnik maga a város is – legalábbis a lelkében”

– fogalmazott.