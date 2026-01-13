Minden eddiginél nagyobb lesz a nemzetközi jobboldal idei CPAC Hungary találkozója

Idén tavasszal ismét Budapestre figyel a világ, mivel 2026. március 21-én a magyar fővárosban rendezik meg az ötödik CPAC Hungary konferenciát.
Ötödször gyűlik össze Budapesten a világ jobboldala a budapesti CPAC Hungary találkozón
A hírt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán jelentette be egy videós bejegyzésben hangsúlyozva, hogy egy minden eddiginél nagyobb szabású rendezvényen fognak most találkozni a nemzetközi jobboldal képviselői.
Akkora CPAC Hungary lesz itt, immár ötödik alkalommal, március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!”
– fogalmazott Szánthó Miklós a videójában. A bejelentéshez csatlakozott Bohár Dániel újságíró is, aki ironikusan utalt a Fidesz kormányzatot mindig elszigetelődéssel társító ellenzéki narratívákra:
Elszigetelődés? Le vagyunk írva? Peti mint igazmondó Juhász? Jó vicc!”
A konferencia hivatalos honlapja, a cpachungary.com egyértelműen fogalmaz a rendezvény jelentőségéről. A nyitóoldalon ez olvasható:
CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére. Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista.”
A szervezők hangsúlyozzák:
A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt.”
A bemutatkozó szöveg szerint a CPAC Hungary az elmúlt években nemcsak politikai fórummá, hanem szimbolikus találkozóponttá is vált.
Igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt”
– olvasható a honlapon, felidézve a konferencia egyik legismertebb, immár hagyományosnak számító jelmondatát is:
No migration, no gender, no war!”
A szervezők szerint az Egyesült Államokban ez a jelmondat „már hivatalos kormányprogram”, miközben az EU-ban ennek még az ellenkezője történik.
Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. Elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt”
– írták a CPAC szervezői, akik szerint emiatt a harc miatt különösen aktuális az idei nemzetközi jobboldali találkozó.
Ha elesünk, Európa is elesik. De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít. Mert győzünk – és akkor ők is győznek. A CPAC Hungary-n, 2026. március 21-én. Fel, győzelemre!”
– írták a szervezők arra utalva, hogy az idei CPAC konferencia a 2026-os magyarországi választás miatt a nemzetközi jobboldal pártjainak és mozgalmainak az egyik legfontosabb találkozója lesz.