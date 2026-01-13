Minden eddiginél nagyobb lesz a nemzetközi jobboldal idei CPAC Hungary találkozója

Idén tavasszal ismét Budapestre figyel a világ, mivel 2026. március 21-én a magyar fővárosban rendezik meg az ötödik CPAC Hungary konferenciát.

Ismét Budapesten tart találkozót a világ jobboldali pártpolitikai közössége. A CPAC Hungary a szervezők és a támogatók szerint nemcsak politikai találkozó lesz, hanem a nemzetközi jobboldal jelentős erődemonstrációja is Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ötödször gyűlik össze Budapesten a világ jobboldala a budapesti CPAC Hungary találkozón



A hírt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán jelentette be egy videós bejegyzésben hangsúlyozva, hogy egy minden eddiginél nagyobb szabású rendezvényen fognak most találkozni a nemzetközi jobboldal képviselői.

Akkora CPAC Hungary lesz itt, immár ötödik alkalommal, március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!”

– fogalmazott Szánthó Miklós a videójában. A bejelentéshez csatlakozott Bohár Dániel újságíró is, aki ironikusan utalt a Fidesz kormányzatot mindig elszigetelődéssel társító ellenzéki narratívákra:

Elszigetelődés? Le vagyunk írva? Peti mint igazmondó Juhász? Jó vicc!”

A konferencia hivatalos honlapja, a cpachungary.com egyértelműen fogalmaz a rendezvény jelentőségéről. A nyitóoldalon ez olvasható:

CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére. Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista.”

A szervezők hangsúlyozzák:

A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt.”

A bemutatkozó szöveg szerint a CPAC Hungary az elmúlt években nemcsak politikai fórummá, hanem szimbolikus találkozóponttá is vált.

Igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt”

– olvasható a honlapon, felidézve a konferencia egyik legismertebb, immár hagyományosnak számító jelmondatát is:

No migration, no gender, no war!”

A szervezők szerint az Egyesült Államokban ez a jelmondat „már hivatalos kormányprogram”, miközben az EU-ban ennek még az ellenkezője történik.

Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. Elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt”

– írták a CPAC szervezői, akik szerint emiatt a harc miatt különösen aktuális az idei nemzetközi jobboldali találkozó.

Ha elesünk, Európa is elesik. De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít. Mert győzünk – és akkor ők is győznek. A CPAC Hungary-n, 2026. március 21-én. Fel, győzelemre!”

– írták a szervezők arra utalva, hogy az idei CPAC konferencia a 2026-os magyarországi választás miatt a nemzetközi jobboldal pártjainak és mozgalmainak az egyik legfontosabb találkozója lesz.