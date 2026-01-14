Abszolút családbarát lett az egyik új NAV nyomtatvány neve

Hankó Balázs a közösségi oldalán a kormány családbarát intézkedéseinek egy teljesen új területére hívta fel a figyelmet.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter részletesen bemutatta a 2026-tól induló családi adócsökkentés plusz intézkedéseit, amelyek jelentős többletjövedelmet hagynak az édesanyák és a családok zsebében. Hankó Balázs az intézkedések ismertetésekor felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány családbarát politikája nemcsak a döntésekben, de már az adórendszer nyelvezetében is megjelenik. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Amikor egy családbarát adórendszerben már a nyomtatvány neve is a családokról szól

A politikus a videós bejegyzésében egy szokatlan és érdekes példával indította a beszámolóját a kormányzati intézkedésekről.

Anyácska. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez egy bratyizós megszólítás vagy beszólás, nem, ez nem. Ez egy hivatalos NAV-nyomtatvány neve”

- fogalmazott. Mint mondta, az elnevezés is jelzi:

Magyarországon a családbarát szemlélet az adórendszerben is megjelenik.”

A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2026. január 1-jétől elindult a családi adócsökkentés plusz, amely újabb édesanyák számára biztosít személyi jövedelemadó-mentességet.

A három- és többgyermekes anyák mellett immár a 40 év alatti kétgyermekes anyák is szja-mentesek lettek”

- hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy:

A 30 év alatti anyák szja-mentességét pedig kiterjesztettük a teljes jövedelemre”.

A miniszter kiemelte, hogy a változások kézzelfogható anyagi segítséget jelentenek. Hankó Balázs szerint:

Az szja-mentességnek köszönhetően egy átlagos keresetű anyának havonta 109 ezer, évente összesen 1,3 millió forinttal nő a jövedelme”.

Emellett megduplázták a családi adókedvezmény összegét is, ami egy gyermek esetében 240 ezer, két gyermeknél majdnem egymillió, három gyermeknél már 2,4 millió forinttal segíti a családi költségvetést.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy akik már az első idei fizetésükben szeretnék érvényesíteni a kedvezményeket, azoknak adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ez megtehető papíron a munkáltatón keresztül, vagy online, a NAV felületén.

Ezt javasolt még a napokban, bérszámfejtés előtt megtenni”

- mondta a tárcavezető.

Azoknak az édesanyáknak pedig, akik egyszerre több kedvezményre is jogosultak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön nyomtatványt hozott létre.

A NAV létrehozta az anyácska elnevezésű nyomtatványt.

Anyácska, amikor a családbarát ország családbarát adórendszerében a nyomtatvány neve is már a családokról szól”

- tette hozzá a miniszter.