Abszolút családbarát lett az egyik új NAV nyomtatvány neve

Hankó Balázs a közösségi oldalán a kormány családbarát intézkedéseinek egy teljesen új területére hívta fel a figyelmet.
Amikor egy családbarát adórendszerben már a nyomtatvány neve is a családokról szól
A politikus a videós bejegyzésében egy szokatlan és érdekes példával indította a beszámolóját a kormányzati intézkedésekről.
Anyácska. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy ez egy bratyizós megszólítás vagy beszólás, nem, ez nem. Ez egy hivatalos NAV-nyomtatvány neve”
- fogalmazott. Mint mondta, az elnevezés is jelzi:
Magyarországon a családbarát szemlélet az adórendszerben is megjelenik.”
A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2026. január 1-jétől elindult a családi adócsökkentés plusz, amely újabb édesanyák számára biztosít személyi jövedelemadó-mentességet.
A három- és többgyermekes anyák mellett immár a 40 év alatti kétgyermekes anyák is szja-mentesek lettek”
- hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy:
A 30 év alatti anyák szja-mentességét pedig kiterjesztettük a teljes jövedelemre”.
A miniszter kiemelte, hogy a változások kézzelfogható anyagi segítséget jelentenek. Hankó Balázs szerint:
Az szja-mentességnek köszönhetően egy átlagos keresetű anyának havonta 109 ezer, évente összesen 1,3 millió forinttal nő a jövedelme”.
Emellett megduplázták a családi adókedvezmény összegét is, ami egy gyermek esetében 240 ezer, két gyermeknél majdnem egymillió, három gyermeknél már 2,4 millió forinttal segíti a családi költségvetést.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy akik már az első idei fizetésükben szeretnék érvényesíteni a kedvezményeket, azoknak adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ez megtehető papíron a munkáltatón keresztül, vagy online, a NAV felületén.
Ezt javasolt még a napokban, bérszámfejtés előtt megtenni”
- mondta a tárcavezető.
Azoknak az édesanyáknak pedig, akik egyszerre több kedvezményre is jogosultak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön nyomtatványt hozott létre.
A NAV létrehozta az anyácska elnevezésű nyomtatványt.
Anyácska, amikor a családbarát ország családbarát adórendszerében a nyomtatvány neve is már a családokról szól”
- tette hozzá a miniszter.
Ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy a többgyermekes anyák egyetlen nyilatkozaton érvényesítsék az anyák kedvezményeit és a családi adókedvezményt is.
Hankó Balázs kiemelte, hogy minden szükséges információ és az online kitölthető nyomtatványok elérhetők a NAV honlapján, az online ügyintézéshez pedig ügyfélkapu-regisztráció szükséges.