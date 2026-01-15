Január elsejétől a 40 év alatti édesanyák két gyermek után teljes adómentességet kapnak. Ha az édesapa is dolgozik, 80.000 forint családi adókedvezményt vehet igénybe – írta Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook-videóbejegyzéséhez az egyedülálló magyar családtámogatási rendszerrel kapcsolatban.

A világon egyedülálló családtámogatási rendszer van Magyarországon.

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

Az igazságügyi miniszter bejegyzésében elmondta, ilyen máshol nincs a világon, hogyha egy családban két gyermek van és 40 év alatti az anyuka, akkor nemcsak az anya kap adómentességet, hanem amennyiben az apa dolgozik, akkor

az apa két gyermek után már 80 ezer forint adókedvezményt vehet igénybe.

Családtámogatásban a világ élmezőnyében vagyunk

Korábban lapunk is írt róla, tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg:

2026. január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer,

két gyermek esetében 40 ezer,

három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint jár gyermekenként a családoknak.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe.

Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat (ANYACSKA) révén, amelyben

az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni.

Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell azt évente kérni. Jó hír annak a több mint 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, hogy nem kell „újra” nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.