Újabb családtámogatások és béremelések indulnak januártól

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint a kormány folytatja az európai családtámogatások legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek új szakasza 2026. január 1-jétől indul Családi Adócsökkentés Plusz néven.

Január 1-jétől újabb, jelentős családtámogatási intézkedések lépnek életbe Magyarországon, miközben emelkedik a kulturális ágazatban dolgozók és a szakképzésben oktatók bére is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közlése szerint a családtámogatások célja a családok megerősítése, a munka megbecsülése és a nemzeti kultúra támogatása. Fotó: Kovács Attila / MTI

A családtámogatások egyszerre szolgálják a családok biztonságát, a munka megbecsülését és Magyarország hosszú távú gazdasági és kulturális megerősítését

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az év végi videónyilatkozatában hangsúlyozta:

Ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk.”

Duplázódó családi adókedvezmény, bővülő SZJA-mentesség

A közlemény felidézi: 2025-ben már 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény, SZJA-mentessé vált a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, valamint bevezették a háromgyermekes édesanyák adómentességét.

2026-ban a duplázás második lépcsőjeként:

egy gyermek után 20 000 forint,

két gyermek után 80 000 forint,

három gyermek után 198 000 forint,

minden további gyermek után 66 000 forint adókedvezmény jár havonta.

A kedvezmény emelkedése a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó plusz támogatást is érinti.

Január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyák is SZJA-mentességet kapnak, míg a 30 év alatti édesanyák esetében megszűnik a jövedelemkorlát.

Több ellátás automatikusan nő

A minimálbér emelése további ellátásokat is felfelé húz: 11 százalékkal nő többek között a GYED, a diplomás GYED, a nagyszülői GYED, az örökbefogadói díj, a gyermekápolási táppénz és a gyermekek otthongondozási díja.

Emellett egyszerűsödnek az örökbefogadási szabályok, így a gyermekek gyorsabban és hatékonyabban kerülhetnek befogadó családba.

Béremelések a kultúrában és a szakképzésben

A kormány a nemzeti kultúra megerősítését is kiemelt ügyként kezeli. Ennek jegyében 2026. január 1-jétől 15 százalékos, beépülő béremelés illeti meg a kulturális közfeladatot ellátó dolgozókat, mintegy 41 ezer főt.

Januártól továbbá átlagosan 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyhez 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány. A béremelés minden fenntartóra kiterjed, és a 2020-as átalakítás óta már az ötödik jelentős emelés, amelynek eredményeként az oktatói bérek több mint két és félszeresükre nőttek.