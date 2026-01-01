Újabb családtámogatások és béremelések indulnak januártól

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint a kormány folytatja az európai családtámogatások legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek új szakasza 2026. január 1-jétől indul Családi Adócsökkentés Plusz néven.
A családtámogatások egyszerre szolgálják a családok biztonságát, a munka megbecsülését és Magyarország hosszú távú gazdasági és kulturális megerősítését
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az év végi videónyilatkozatában hangsúlyozta:
Ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk.”
Duplázódó családi adókedvezmény, bővülő SZJA-mentesség
A közlemény felidézi: 2025-ben már 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény, SZJA-mentessé vált a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, valamint bevezették a háromgyermekes édesanyák adómentességét.
2026-ban a duplázás második lépcsőjeként:
- egy gyermek után 20 000 forint,
- két gyermek után 80 000 forint,
- három gyermek után 198 000 forint,
- minden további gyermek után 66 000 forint adókedvezmény jár havonta.
A kedvezmény emelkedése a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó plusz támogatást is érinti.
Január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyák is SZJA-mentességet kapnak, míg a 30 év alatti édesanyák esetében megszűnik a jövedelemkorlát.
Több ellátás automatikusan nő
A minimálbér emelése további ellátásokat is felfelé húz: 11 százalékkal nő többek között a GYED, a diplomás GYED, a nagyszülői GYED, az örökbefogadói díj, a gyermekápolási táppénz és a gyermekek otthongondozási díja.
Emellett egyszerűsödnek az örökbefogadási szabályok, így a gyermekek gyorsabban és hatékonyabban kerülhetnek befogadó családba.
Béremelések a kultúrában és a szakképzésben
A kormány a nemzeti kultúra megerősítését is kiemelt ügyként kezeli. Ennek jegyében 2026. január 1-jétől 15 százalékos, beépülő béremelés illeti meg a kulturális közfeladatot ellátó dolgozókat, mintegy 41 ezer főt.
Januártól továbbá átlagosan 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyhez 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány. A béremelés minden fenntartóra kiterjed, és a 2020-as átalakítás óta már az ötödik jelentős emelés, amelynek eredményeként az oktatói bérek több mint két és félszeresükre nőttek.