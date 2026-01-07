Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Nagy István

Nagy István: Csatasorban a V4-ek agrárminiszterei Brüsszelben

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Együtt erősek vagyunk, közösen védjük meg a gazdák érdekeit. Vállvetve harcolunk a gazdálkodók versenyképességének, valamint a nekik járó uniós források megőrzéséért” – közölte Nagy István agrárminiszter, aki szlovák és cseh kollégájával együtt részt vesz a decemberi gazdatüntetések miatt összehívott rendkívüli uniós ülésén szerdán, Brüsszelben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy IstvánBrüsszelvisegrádi négyekagrárminisztergazdatüntetés

„Jogosak a termelők aggályai – kiállunk mellettük, érdekeiket képviseljük az Európai Bizottság által a decemberi gazdatüntetés miatt összehívott mai politikai egyeztetésen is” – írta Nagy István a Facebook-oldalán.

Nagy István: Elfogadhatatlan Brüsszel agrárpolitikája – a magyar kormány a gazdák mellett áll

Az élelmezésbiztonságot nem lehet a mindennapi politikai játszmák részévé tenni!”

– hangsúlyozta a miniszter bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!