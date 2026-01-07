Nagy István: Csatasorban a V4-ek agrárminiszterei Brüsszelben

„Együtt erősek vagyunk, közösen védjük meg a gazdák érdekeit. Vállvetve harcolunk a gazdálkodók versenyképességének, valamint a nekik járó uniós források megőrzéséért” – közölte Nagy István agrárminiszter, aki szlovák és cseh kollégájával együtt részt vesz a decemberi gazdatüntetések miatt összehívott rendkívüli uniós ülésén szerdán, Brüsszelben.

Vágólapra másolva!

„Jogosak a termelők aggályai – kiállunk mellettük, érdekeiket képviseljük az Európai Bizottság által a decemberi gazdatüntetés miatt összehívott mai politikai egyeztetésen is” – írta Nagy István a Facebook-oldalán.

Az élelmezésbiztonságot nem lehet a mindennapi politikai játszmák részévé tenni!” – hangsúlyozta a miniszter bejegyzésében.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!