Cseh házelnök: az ukrán tolvajok hadd lopjanak, de ne tőlünk!

Egyre több békepárti hang szólal meg Európában: a cseh házelnök, Tomio Okamura arról beszélt, hogy nem szabad idegenek értelmetlen háborúját finanszírozni, és mindenképp ki kell maradni belőle.

Tomio Okamura, a cseh házelnök határozottan utasította vissza a háború finanszírozását. (Forrás: Facebook/Tomio Okamura)

A cseh házelnök is a béke mellé áll

Nem lehet a nyugdíjasok vagy fogyatékossággal élők pénzéből fegyvereket vásárolni, és azokat teljesen értelmetlen háborúk fenntartására küldeni”

– fogalmazott.

Tomio Okamura arról is beszélt, hogy abszurditás idegenek háborúját finanszírozni, mikor sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját háza táján tegyen rendet.

Hiszem, hogy köztársaságunk kiszáll a brüsszeli vonatból, amely a harmadik világháború felé tart. Az ukrán tolvajok hadd lopjanak, de ne a mi pénzünkből.

– zárta gondolatait.