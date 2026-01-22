Cseh házelnök: az ukrán tolvajok hadd lopjanak, de ne tőlünk!

Rétvári Bence államtitkár érdekes videót tett közzé közösségi oldalán a cseh házelnök nyilatkozatáról. Tomio Okamura, az SPD vezetője és az új cseh házelnök kiemelte: nem lehet az emberek pénzét a háborúra költeni, ellen kell állni a háborús propaganda nyomásának.
Egyre több békepárti hang szólal meg Európában: a cseh házelnök, Tomio Okamura arról beszélt, hogy nem szabad idegenek értelmetlen háborúját finanszírozni, és mindenképp ki kell maradni belőle.
A cseh házelnök is a béke mellé áll
Nem lehet a nyugdíjasok vagy fogyatékossággal élők pénzéből fegyvereket vásárolni, és azokat teljesen értelmetlen háborúk fenntartására küldeni”
– fogalmazott.
Tomio Okamura arról is beszélt, hogy abszurditás idegenek háborúját finanszírozni, mikor sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját háza táján tegyen rendet.
Hiszem, hogy köztársaságunk kiszáll a brüsszeli vonatból, amely a harmadik világháború felé tart. Az ukrán tolvajok hadd lopjanak, de ne a mi pénzünkből.
– zárta gondolatait.
