Cseh házelnök: az ukrán tolvajok hadd lopjanak, de ne tőlünk!

Rétvári Bence államtitkár érdekes videót tett közzé közösségi oldalán a cseh házelnök nyilatkozatáról. Tomio Okamura, az SPD vezetője és az új cseh házelnök kiemelte: nem lehet az emberek pénzét a háborúra költeni, ellen kell állni a háborús propaganda nyomásának.
Egyre több békepárti hang szólal meg Európában: a cseh házelnök, Tomio Okamura arról beszélt, hogy nem szabad idegenek értelmetlen háborúját finanszírozni, és mindenképp ki kell maradni belőle.

Tomio Okamura, a cseh házelnök határozottan utasította vissza a háború finanszírozását. (Forrás: Facebook/Tomio Okamura)
A cseh házelnök is a béke mellé áll

Nem lehet a nyugdíjasok vagy fogyatékossággal élők pénzéből fegyvereket vásárolni, és azokat teljesen értelmetlen háborúk fenntartására küldeni”

– fogalmazott.

 Tomio Okamura arról is beszélt, hogy abszurditás idegenek háborúját finanszírozni, mikor sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját háza táján tegyen rendet. 

Hiszem, hogy köztársaságunk kiszáll a brüsszeli vonatból, amely a harmadik világháború felé tart. Az ukrán tolvajok hadd lopjanak, de ne a mi pénzünkből. 

– zárta gondolatait.

 

