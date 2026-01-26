Csepreghy Nándor: Vitézy Dávid ismét csúsztat – az új mozdonyok növelik a vasút pontosságát

Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese a közösségi oldalán reagált Vitézy Dávid legújabb állításaira, amelyek szerinte ismét félrevezetők.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettese szerint Vitézy Dávid ismét félrevezető állításokkal támadja a kormány közlekedéspolitikáját, miután korábban az új KRESZ kapcsán is valótlanságokat terjesztett. Csepreghy Nándor hangsúlyozta, hogy az új mozdonyok beszerzése bizonyíthatóan javította a vasúti közlekedés pontosságát és biztonságát. Fotó: Lehoczky Péter / MTI

Csepreghy Nándor szerint az új mozdonyok ritkább meghibásodása és a bérlésre épülő modell kézzelfoghatóan növelte a MÁV menetrendszerűségét és ellátásbiztonságát

A politikus felidézte, hogy Vitézy korábban az új KRESZ kapcsán is valótlan híreket terjesztett, amikor azt állította, hogy a szabályozás „büntetné a járdán való gyors gyaloglást vagy kocogást”. Mint kiderült, az új KRESZ valójában „csak a biciklivel, rollerrel a gyalogosok közti száguldozást tiltaná meg”, amellyel a közlekedők többsége egyetért.

A miniszterhelyettes szerint most hasonló módszerrel támadja Lázár Jánost és a MÁV-csoportot is. Vitézy ugyanis azt sugallja, hogy felesleges volt új mozdonyokat beszerezni, mert „azok is elromlanak néha”, és ilyenkor régi járművekkel kell vontatni őket. Csepreghy erre reagálva hangsúlyozta:

Az új, korszerű mozdonyok valóban elromolhatnak néha, csak – érthetően – sokkal ritkábban, mint a régi vontatójárművek.”

Mint írta, a kormány a tíz miniszteri vállalás keretében száz újabb mozdonyt szerzett be, köztük több vadonatúj VECTRON-t is, aminek kézzelfogható eredményei vannak.

Az újabb vontatójárművek szolgálatba állításával már a tavalyi évben megnövekedett az ellátási biztonság, és javult a vonatok menetrendszerűsége. A pontosság egy év alatt 78 százalékról több mint 81 százalékra nőtt, miközben az új mozdonyok kevesebb energiafelhasználással is jobban gyorsulnak”

- emelte ki hozzá Csepreghy Nándor, aki kitért arra is, miért nem a Vitézy által korábban szorgalmazott, „méregdrága” mozdonybeszerzési konstrukció valósult meg.

Egyrészt azért, mert összességében drágább lett volna, mint a bérlés, amely rendszerint a karbantartási költségeket is tartalmazza.

Másrészt a vásárlás hosszú távra lekötötte volna a magyar vasutat a vontatott szerelvények mellett, miközben a szakmai döntés szerint a jövőt a motorvonatok jelentik”

- tette hozzá a miniszterhelyettes, majd reagált arra a fotóra is, amelyet Vitézy Dávid osztott meg egy vegyes összeállítású szerelvényről. Mint írta, nem véletlen volt a hibrid kocsiösszeállítás.

Az IC-kocsik mellett gyors- és személyvonati kocsik is szerepeltek, hogy helyjegy nélkül, viszonylati jeggyel vagy ország- és vármegyebérlettel is igénybe lehessen venni az utazást. Ezzel a megoldással azoknak is biztosítani tudjuk a távolsági utazást, akik kevesebb pénzből szeretnének utazni”

- hangsúlyozta Csepreghy Nándor, aki szerint az olcsó bérletek bevezetése óta egyre többen és egyre többet utaznak vonattal, ezért átmenetileg „minden hadra fogható járművet sínre kell tenni” addig is, amíg az új motorvonatok meg nem érkeznek.