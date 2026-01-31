Hírlevél
Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Tisza Párt

Ez a konvergenciaprogram nem lesz sikeres a kampányban

A Tisza Párt volt egyházügyi szakértője az Indexnek adott videós interjújában részletesen beszélt arról, miért döntött a kilépés mellett. Csercsa Balázs állítása szerint a párton belül valóban létezett egy konvergenciaprogram, amely lényegében megegyezik az Index által korábban kiszivárogtatott, megszorításokat tartalmazó gazdasági csomagtervezettel.
Csercsa Balázs az interjújában elmondta, hogy kilépésének egyik fő oka az volt, hogy belülről látta, miként próbálja a párt vezetése elfedni a konvergencia program politikai kockázatait. 

Megfogalmazása szerint a Tiszában létezett egy „kampányszerű program”, amelynek megalkotása Tanács Zoltán feladata lett, miután csatlakozott a párthoz.

Az egykori szakértő felidézte, hogy nem sokkal az augusztus 20-ai beszéd után jelent meg az Index cikke, amely nyilvánosságra hozta a konvergencia program részleteit. Ezt követően – elmondása szerint – szeptemberben csatlakozott Tanács Zoltán a Tiszához, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy új, kampányban jól használható programot dolgozzon ki.

Csercsa Balázs szerint ennek oka egyértelmű volt. A pártvezetés felismerte, hogy a konvergencia program a választási kampányban nem lenne sikeres. Úgy fogalmazott:

Ezért egy olyan kommunikációs és programelemekből álló csomagot kellett létrehozni, amely népszerű, megnyerhető vele a választás, és alkalmas arra, hogy elfedje a valódi gazdaságpolitikai szándékokat.”

A volt tiszás szakértő állítása szerint a stratégia lényege az volt, hogy a választók felé egy elfogadhatóbb, „barátságosabb” program jelenjen meg, miközben a háttérben változatlanul ott marad a konvergencia program, amelyet a győzelem után hajtanának végre. Mint mondta: 

Megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergencia programot”.

Csercsa Balázs szerint ez a kettősség – a kampányban bemutatott program és a háttérben meglévő megszorító csomag közötti ellentmondás – vállalhatatlan volt számára, és ez vezetett végül a pártból való kilépéséhez. Úgy látja, a választók félrevezetése hosszú távon súlyos politikai és társadalmi következményekkel járhat.

