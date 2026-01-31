Ez a konvergenciaprogram nem lesz sikeres a kampányban

Csercsa Balázs az interjújában elmondta, hogy kilépésének egyik fő oka az volt, hogy belülről látta, miként próbálja a párt vezetése elfedni a konvergencia program politikai kockázatait.

A Tisza Párt volt egyházügyi szakértője egy videós interjúban részletesen beszélt arról, miért döntött a kilépés mellett. Csercsa Balázs állítása szerint a párton belül valóban létezett egy konvergencia program, amely lényegében megegyezik az Index által korábban kiszivárogtatott, megszorításokat tartalmazó gazdasági csomagtervezettel. Fotó: Facebook

Csercsa Balázs a tiszás konvergencia program elhallgatása miatt lépett ki Magyar Péter pártjából

Megfogalmazása szerint a Tiszában létezett egy „kampányszerű program”, amelynek megalkotása Tanács Zoltán feladata lett, miután csatlakozott a párthoz.

Az egykori szakértő felidézte, hogy nem sokkal az augusztus 20-ai beszéd után jelent meg az Index cikke, amely nyilvánosságra hozta a konvergencia program részleteit. Ezt követően – elmondása szerint – szeptemberben csatlakozott Tanács Zoltán a Tiszához, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy új, kampányban jól használható programot dolgozzon ki.

Csercsa Balázs szerint ennek oka egyértelmű volt. A pártvezetés felismerte, hogy a konvergencia program a választási kampányban nem lenne sikeres. Úgy fogalmazott:

Ezért egy olyan kommunikációs és programelemekből álló csomagot kellett létrehozni, amely népszerű, megnyerhető vele a választás, és alkalmas arra, hogy elfedje a valódi gazdaságpolitikai szándékokat.”

A volt tiszás szakértő állítása szerint a stratégia lényege az volt, hogy a választók felé egy elfogadhatóbb, „barátságosabb” program jelenjen meg, miközben a háttérben változatlanul ott marad a konvergencia program, amelyet a győzelem után hajtanának végre. Mint mondta:

Megnyerjük a választást, és aztán végrehajtjuk a konvergencia programot”.

Csercsa Balázs szerint ez a kettősség – a kampányban bemutatott program és a háttérben meglévő megszorító csomag közötti ellentmondás – vállalhatatlan volt számára, és ez vezetett végül a pártból való kilépéséhez. Úgy látja, a választók félrevezetése hosszú távon súlyos politikai és társadalmi következményekkel járhat.

oknjnn