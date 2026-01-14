Újabb bukott balos miniszter került elő, és azonnal államosítást javasolt a Tiszának – videó

Bokros Lajos és Surányi György után

előkerült a Medgyessy-kormány gazdasági és közlekedési minisztere is, aki azonnal egy mondatban említette a Tisza -kormányt és az államosítást.

Csillag István felbukkanásáról az Ellenpont számolt be, miután Csillag interjút adott a Klubrádióban.

Mindenekelőtt érdemes felidézni, hogy Csilag István volt az, akit Medgyessy Péter 2004-ben kirúgott a kormányból, és azt mondta, az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, ugyanis kiderült, hogy Csillagék rengeteg pénzt loptak el az autópályaépítéseknél. Csillag menesztése volt egyébként Medgyessy veszte is, ugyanis ezután jött a puccs Kuncze Gábor és Lendvai Ildikó vezetésével, és került a miniszterelnöki székbe Gyurcsány Ferenc.

Vagyonelkobzást szorgalmaz

Az Ellenpont most az írta, hogy Csillag István bement a Klub Rádióba és a Reggeli személy című műsorban arról beszélt,

hogyan kellene a Tisza kormányra kerülése esetén a jelenleg magántulajdonban lévő javakat elkobozni, ingatlanokat és gyárakat lefoglalni.

Csillag azt is mondta: „Gondoljunk arra is, hogy felelős őrzés. Az egy ismert - én bocsánatot kérek ezért, hogy jogász vagyok, de én ismerem, hogy mi is ez. Felelős őrzésbe lehet venni nagyon sok mindent, ami nem azért, és nem abba az irányba működik, ahova kellene tartania". Majd ennél is tovább ment, és közölte,

visszaszerzés azt is jelenti, és bocsánat, hogy ilyen romantikus komcsi szöveget fogok mondani: hogy miénk a gyár. Hogy miénk ez, vagy miénk az. Abban a pillanatban másként fog tudni működni. Másként. Mert ugye arra is gondoljanak, hogy ez pazarolják. Hány teljesen felesleges híd épült itt. Vagy még épülőben van. Hány teljesen felesleges kórházfelújítást terveztek meg.

A portál megjegyzi, Csillag István lényegében kifejtette, hogy hogyan kezdődnének újra az 50-es évek padlássöprő, magántulajdont elkobzó akciói a Tisza esetleges választási győzelme esetén. Magyarországon ugyanis legutoljára a kommunista rendszerben hajtottak végre politikai alapon - vagy épp mondvacsinált okból - hasonló vagyonelkobzásokat.