Csillag István, a Magyar Pétert támogató bukott SZDSZ-es miniszter már a rezsistopot is támadja

Csillag István néhány nappal ezelőtt a balliberális Klubrádióban a legsötétebb ötvenes éveket idéző stílusban arról beszélt, hogy ha a Tisza Párt hatalomra kerül, akkor el kell venni magántulajdonban lévő javakat. „Azt kell mondani, hogy miénk a gyár, miénk ez, miénk az!” – mondta gátlástalanul a bukott SZDSZ-es miniszter, felidézve az erőszakos kommunista államosítás és kuláküldözés korát. Egészen elképesztő módon, még azt is bevallotta, hogy amit mond, az szerinte is „romantikus komcsi szöveg” – olvasható az Ellenpont cikkében.

Csillag István, a Magyar Pétert támogató bukott SZDSZ-es miniszter a rezsicsökkentés mellett már a bejelentett januári rezsistopot is támadja

Mindezt a „felelős őrzésre” hivatkozva. Arra már nem tért ki a bukott miniszter, hogy 2013-ban változott a Polgári Törvénykönyv, és a felelős őrzés ezzel az elnevezéssel már kimaradt az új Ptk.-ból – és semmiképpen se szolgálna arra, hogy politikai véleménykülönbségek miatt kobozhatnának el javakat azoktól, akiket Csillag István éppen nem kedvel. Bár kétségtelenül bevallotta: ez egy komcsi módszer, amit ő kedvel.

A bukott SZDSZ-es miniszter most az ATV Start című műsorában szólalt meg, és hosszan gyalázta a rezsicsökkentést és már a rendkívüli hideg januári időjárás miatt éppen a héten bejelentett rezsistopot is.

Nézzük, hogy Csillag István konkrétan miket mondott:

„(…) ebből nagyon jól látszik, hogy ez a rezsicsökkentés ez egy politikai termék… de hozzáteszem, egy rossz politikai termék.”

„(…) Mondanék egy példát: biztosan sokan emlékeznek arra, amikor Carter amerikai elnök bejelentette az első olajválság idején, hogy miért kell takarékoskodni: hogy is volt ő fölöltözve? Vastag pulóverben volt és sállal. Hogy jelentette be a mi miniszterelnökünk azt, hogy tél van, de nem kell takarékoskodni mert a kormány kifizeti? Ingujjban.”

„Nekem van dán miniszterelnök-képem is… norvég miniszterelnök-képem… van angol miniszterelnök-képem… tehát amiről én beszélek, mindegyiküknek van elképesztő mennyiségű gáz- és olajlelőhelye.”

„Miben járnak ők télen? Vastag zokniban és pulóverben! Következésképpen: hogyha egy példamutatással nem arra lelkesítem a lakosságot, hogy nyugodtan lehet tovább fogyasztani azt a gázt, nem biztos hogy 22 fokosnak kell lenni a lakásoknak, lehet, hogy elég 19 – nálunk is ennyi van – nem állítom, hogy ez a legkényelmesebb, nem ingben-gatyában vagyok otthon…”