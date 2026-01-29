Csomagban érkeztek a Shell emberei a Tiszához

Kapitány Istvánék elmondták, hogy nem kell orosz gáz és olaj. Ami a nyugati energiacégeknek biztosan jó, de neked biztosan rossz. Háromszoros rezsiárat és ezer forintos benzint jelent. A Tisza Párt tele van bankárokkal, energiacégek és multik embereivel. Nekik Brüsszel diktál, nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek. Ezért is a Fidesz a biztos választás!