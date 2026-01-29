Csomagban érkeztek a Shell emberei a Tiszához

Hírlevél
Kapitány István és a választókerületi ellenfelem, Bujdosó Andrea csomagban érkeztek a Shelltől a Tiszához. „Véletlenül” együtt és pont most – írta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Ez a Tisza Párt. Csak nézz a fotóra. Szerinted kit képvisel? Kapitány István és a választókerületi ellenfelem, Bujdosó Andrea csomagban érkeztek a Shelltől. „Véletlenül.” „Véletlenül” együtt és pont most – hívta fel a figyelmet rá Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében.

Csomagban érkeztek a Shell emberei a Tisza Párthoz

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Kapitány Istvánék elmondták, hogy nem kell orosz gáz és olaj. Ami a nyugati energiacégeknek biztosan jó, de neked biztosan rossz. Háromszoros rezsiárat és ezer forintos benzint jelent. A Tisza Párt tele van bankárokkal, energiacégek és multik embereivel. Nekik Brüsszel diktál, nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Menczer Tamás. 

Az újabb tiszás hazugságot maga Ursula von der Leyen leplezte le

 

