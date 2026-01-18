Történelmi pillanat Orbán Viktor meghívása a Béketanácsba az elemző szerint

A Béketanács az egyik fontos első intézménye annak az új világrendnek, amiről Orbán Viktor is régóta beszél: a liberális világrendnek vége, most az átmeneti időszakban vagyunk, elkezdett kialakulni az új világrend struktúrája és intézményei – emelte ki Deák Dániel.
„Donald Trump többször világossá tette, hogy nem tekint pozitívan az ENSZ-re és a többi hasonló nemzetközi szervezetre, amelyek még a régi liberális világrend struktúrájából maradtak fenn. Ennek megfelelően elkezdte létrehozni azokat az új szervezeteket és intézményeket, amelyek már az új világrend alapjait képezik a nemzetközi politikában.”
Ilyen új szervezet a Béketanács, amelybe alapító tagként hívta meg Orbán Viktort”
– hangsúlyozta az elemző.
A Béketanácsot Donald Trump hozta létre, célja a nemzetközi konfliktusok békés rendezésének elősegítése.
A mostani meghívás nagyjából ahhoz hasonlítható, mintha Magyarország az ENSZ Biztonsági Tanácsában kapott volna helyet annak alapításánál”
– emelte ki Deák Dániel.
A Béketanács célja a nemzetközi kapcsolatok erősítése és a konfliktusok békés rendezése, ami hozzájárulhat a globális együttműködés új formáinak kialakulásához. A tanács különböző eseményeket és találkozókat szervez, ahol a tagok közvetlenül tárgyalhatnak egymással, hogy elősegítsék a diplomáciai kapcsolatokat.
Orbán Viktor meghívása jól mutatja, hogy hazánk nyertese lehet ennek a globális átalakulásnak.
Kifizetődő az a magyar külpolitika, amely minden nagyhatalommal keresi a kapcsolatot – írta a politikai elemző.