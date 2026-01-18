Történelmi pillanat Orbán Viktor meghívása a Béketanácsba az elemző szerint

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Történelmi pillanat, hogy Donald Trump alapító tagként meghívta Orbán Viktort az általa életre hívott Gázai Béketanácsba, ami a liberális világrend utáni időszak egyik fontos intézménye. Erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője vasárnap a Facebook-oldalán.
A Béketanács az egyik fontos első intézménye annak az új világrendnek, amiről Orbán Viktor is régóta beszél: a liberális világrendnek vége, most az átmeneti időszakban vagyunk, elkezdett kialakulni az új világrend struktúrája és intézményei – emelte ki Deák Dániel.

US President Donald Trump (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban hold a meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Deák Dániel szerint történelmi jelentőségű, hogy Donald Trump ameriai elnök (j) meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt (b) a Béketanácsba (Fotó: Saul Loeb/AFP)


„Donald Trump többször világossá tette, hogy nem tekint pozitívan az ENSZ-re és a többi hasonló nemzetközi szervezetre, amelyek még a régi liberális világrend struktúrájából maradtak fenn. Ennek megfelelően elkezdte létrehozni azokat az új szervezeteket és intézményeket, amelyek már az új világrend alapjait képezik a nemzetközi politikában.”

Ilyen új szervezet a Béketanács, amelybe alapító tagként hívta meg Orbán Viktort” 

– hangsúlyozta az elemző.

Történelmi jelentőségű meghívást kapott a magyar miniszterelnök

A Béketanácsot Donald Trump hozta létre, célja a nemzetközi konfliktusok békés rendezésének elősegítése. 

A mostani meghívás nagyjából ahhoz hasonlítható, mintha Magyarország az ENSZ Biztonsági Tanácsában kapott volna helyet annak alapításánál” 

– emelte ki Deák Dániel.

A Béketanács célja a nemzetközi kapcsolatok erősítése és a konfliktusok békés rendezése, ami hozzájárulhat a globális együttműködés új formáinak kialakulásához. A tanács különböző eseményeket és találkozókat szervez, ahol a tagok közvetlenül tárgyalhatnak egymással, hogy elősegítsék a diplomáciai kapcsolatokat.

Orbán Viktor meghívása jól mutatja, hogy hazánk nyertese lehet ennek a globális átalakulásnak. 

Kifizetődő az a magyar külpolitika, amely minden nagyhatalommal keresi a kapcsolatot – írta a politikai elemző.

