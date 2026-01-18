Történelmi pillanat Orbán Viktor meghívása a Béketanácsba az elemző szerint

A Béketanács az egyik fontos első intézménye annak az új világrendnek, amiről Orbán Viktor is régóta beszél: a liberális világrendnek vége, most az átmeneti időszakban vagyunk, elkezdett kialakulni az új világrend struktúrája és intézményei – emelte ki Deák Dániel.

Deák Dániel szerint történelmi jelentőségű, hogy Donald Trump ameriai elnök (j) meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt (b) a Béketanácsba (Fotó: Saul Loeb/AFP)



„Donald Trump többször világossá tette, hogy nem tekint pozitívan az ENSZ-re és a többi hasonló nemzetközi szervezetre, amelyek még a régi liberális világrend struktúrájából maradtak fenn. Ennek megfelelően elkezdte létrehozni azokat az új szervezeteket és intézményeket, amelyek már az új világrend alapjait képezik a nemzetközi politikában.”

Ilyen új szervezet a Béketanács, amelybe alapító tagként hívta meg Orbán Viktort”

– hangsúlyozta az elemző.