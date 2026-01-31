Deák Dániel: Totális kudarcot vallott a Tisza hergelése

Deák Dániel a közösségi oldalán felidézte, hogy a Tisza Párt vezetői és aktivistái napokon át próbáltak „műbalhét” kreálni. Magyar Péter személyesen is részt vett a feszültségkeltésben, majd politikusokat, pártaktivistákat és bűnözőket is ráküldtek a csütörtöki Lázárinfóra, azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket és mesterséges konfliktust gerjesszenek.

Élesen bírálta a Tisza Párt legutóbbi akcióját a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki a Facebook-bejegyzésében totális kudarcnak nevezte a Magyar Péter által szervezett, Lázár János ellen irányuló tüntetést. Deák Dániel szerint a napokig tartó politikai hergelés ellenére mindössze 100–150 ember jelent meg a demonstráción, ami egyértelműen cáfolja a Tisza által felépíteni próbált Fidesz ellenes narratívát. Fotó: Facebook / Deák Dániel

Deák Dániel szerint Magyar Péter az SZDSZ korábbi, megosztásra építő politikai technikáit hiába vette elő most

Az elemző szerint a módszer nem új. Magyar Péter az SZDSZ korábbi, megosztásra építő politikai technikáit vette elő, ám ezúttal sem járt sikerrel.

Hiába a hangos kommunikáció és a közösségi médiában gerjesztett indulat, a valóságban nem sikerült tömegeket megmozgatni"

-írta Deák, hozzátéve, hogy a fotók és a helyszíni adatok egyértelműen cáfolják a Tisza állításait.

A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be a hergelésnek, a gyenge részvétel azt bizonyítja, hogy nincs valódi társadalmi igény az egymás elleni uszításra."

- hangsúlyozta Deák Dániel, aki szerint ezzel végleg megbukott a „Lázárinfó-gate” narratíva, amelyet a Tisza megpróbált felépíteni az elmúlt napokban.

A politikai elemző kiemelte, hogy a történtek éppen azt igazolják, hogy ma Magyarországon társadalmi béke van, és a választók többsége elutasítja a mesterségesen szított konfliktusokat. A politológus a bejegyzését azzal zárta, hogy arra hívta fel a figyelmet: