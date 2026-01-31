Deák Dániel: Totális kudarcot vallott a Tisza hergelése

Deák Dániel a közösségi oldalán felidézte, hogy a Tisza Párt vezetői és aktivistái napokon át próbáltak „műbalhét” kreálni. Magyar Péter személyesen is részt vett a feszültségkeltésben, majd politikusokat, pártaktivistákat és bűnözőket is ráküldtek a csütörtöki Lázárinfóra, azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket és mesterséges konfliktust gerjesszenek.
Deák Dániel szerint Magyar Péter az SZDSZ korábbi, megosztásra építő politikai technikáit hiába vette elő most
Az elemző szerint a módszer nem új. Magyar Péter az SZDSZ korábbi, megosztásra építő politikai technikáit vette elő, ám ezúttal sem járt sikerrel.
Hiába a hangos kommunikáció és a közösségi médiában gerjesztett indulat, a valóságban nem sikerült tömegeket megmozgatni"
-írta Deák, hozzátéve, hogy a fotók és a helyszíni adatok egyértelműen cáfolják a Tisza állításait.
A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be a hergelésnek, a gyenge részvétel azt bizonyítja, hogy nincs valódi társadalmi igény az egymás elleni uszításra."
- hangsúlyozta Deák Dániel, aki szerint ezzel végleg megbukott a „Lázárinfó-gate” narratíva, amelyet a Tisza megpróbált felépíteni az elmúlt napokban.
A politikai elemző kiemelte, hogy a történtek éppen azt igazolják, hogy ma Magyarországon társadalmi béke van, és a választók többsége elutasítja a mesterségesen szított konfliktusokat. A politológus a bejegyzését azzal zárta, hogy arra hívta fel a figyelmet:
Továbbra sem szabad hagyni, hogy Magyar Péter vagy a Tisza Párt egymásnak ugrassza a magyarokat.”