Nincs újdonság: 4 éve is ugyanezt láttuk! – Deák Dániel legújabb videóelemzése

Míg a Fidesz kiszámítható és biztonságos üzeneteket közvetít minden társadalmi csoport felé és a magyar érdeket követi, addig a baloldali blokk ugyan most más névvel és jelölttel fut neki a választásnak, de valójában ugyanaz a kínálata, a brüsszeli álláspontot követi – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
kapitány istvánFideszMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péterékballiberálisoktisza pártiválasztás2026Deák DánielMagyar Péter

A választáshoz közeledve egyre inkább kirajzolódik, hogy ugyanaz a politikai felállás most is, mint négy évvel ezelőtt: míg a Fidesz kiszámítható és biztonságos üzeneteket közvetít minden társadalmi csoport felé és a magyar érdeket követi, addig a baloldali blokk ugyan most más névvel és jelölttel fut neki a választásnak, de valójában ugyanaz a kínálata, a brüsszeli álláspontot követi – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel. 

A balliberális blokk ugyan most Tisza Párt névvel és Magyar Péterrel fut neki a választásnak, de valójában ugyanaz a kínálata, a brüsszeli álláspontot követi (Fotó: MTI)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy 

ezt erősíti Kapitány István személye is, aki szintén abból a posztkommunista impexes világból jön, amelynek tagjai a rendszerváltoztatás után sok esetben a globális multiknál helyezkedtek el.

A teljes videóelemzés alább megtekinthető: 

