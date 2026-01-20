Nincs újdonság: 4 éve is ugyanezt láttuk! – Deák Dániel legújabb videóelemzése

A választáshoz közeledve egyre inkább kirajzolódik, hogy ugyanaz a politikai felállás most is, mint négy évvel ezelőtt: míg a Fidesz kiszámítható és biztonságos üzeneteket közvetít minden társadalmi csoport felé és a magyar érdeket követi, addig a baloldali blokk ugyan most más névvel és jelölttel fut neki a választásnak, de valójában ugyanaz a kínálata, a brüsszeli álláspontot követi – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy

ezt erősíti Kapitány István személye is, aki szintén abból a posztkommunista impexes világból jön, amelynek tagjai a rendszerváltoztatás után sok esetben a globális multiknál helyezkedtek el.

