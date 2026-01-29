Debreceni közgyűlés: Határozat a magyar családtámogatási és adórendszer vívmányainak megőrzéséért

A debreceni közgyűlés csütörtöki ülésén állásfoglalást fogadott el a magyar családtámogatási és adórendszer vívmányainak megőrzése érdekében, amelyben elutasítják a Tisza Párt adóemeléssel és az állami támogatási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos terveit.
A városvezetés szerint minden debreceni családot érintene a változás
Papp László, Debrecen polgármestere előterjesztésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői a közbeszéd részévé tették a hazai adórendszer és a családi kedvezmények átalakításának kérdését.
Ezen elképzelésekről könnyen belátható, hogy ezek a közteherviselést érintő kedvezőtlen változtatások a társadalom minden tagját hátrányosan érintenék”
– érvelt a városvezető.
A közgyűlési vitában elhangzott az is, hogy bár egyes képviselők szerint az ügy nem helyi hatáskör, a városvezetés álláspontja szerint a kiállás Debrecen lakóinak érdekeit képviseli, hiszen az adórendszer drasztikus átalakítása hátrányosan érintené a debreceni családokat, fiatalokat és nyugdíjasokat is.