Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtalálták a második Földet? Döbbenetes bejelentést tettek a csillagászok!

Jujj!

Brutális felvételen, ahogy egy orosz drón megsemmisít egy F-16-os vadászgépet

debrecen

Debreceni közgyűlés: Határozat a magyar családtámogatási és adórendszer vívmányainak megőrzéséért

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A debreceni közgyűlés állásfoglalásban védte meg a magyar családtámogatási és adórendszer eddigi eredményeit. A testület egyértelműen elutasította a Tisza Párt adóemelésre és az állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó elképzeléseit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
debrecentisza pártpapp lászlócsaládtámogatás

A debreceni közgyűlés csütörtöki ülésén állásfoglalást fogadott el a magyar családtámogatási és adórendszer vívmányainak megőrzése érdekében, amelyben elutasítják a Tisza Párt adóemeléssel és az állami támogatási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos terveit.

Debrecen
A debreceni közgyűlés állásfoglalást fogadott el amelyben elutasítják a Tisza Párt adóemeléssel kapcsolatos terveit. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Régi kommunista taktikát alkalmaz a kampányban a Tisza Párt

A városvezetés szerint minden debreceni családot érintene a változás

Papp László, Debrecen polgármestere előterjesztésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői a közbeszéd részévé tették a hazai adórendszer és a családi kedvezmények átalakításának kérdését. 

Ezen elképzelésekről könnyen belátható, hogy ezek a közteherviselést érintő kedvezőtlen változtatások a társadalom minden tagját hátrányosan érintenék” 

– érvelt a városvezető.
A közgyűlési vitában elhangzott az is, hogy bár egyes képviselők szerint az ügy nem helyi hatáskör, a városvezetés álláspontja szerint a kiállás Debrecen lakóinak érdekeit képviseli, hiszen az adórendszer drasztikus átalakítása hátrányosan érintené a debreceni családokat, fiatalokat és nyugdíjasokat is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!