Debreceni közgyűlés: Határozat a magyar családtámogatási és adórendszer vívmányainak megőrzéséért

A városvezetés szerint minden debreceni családot érintene a változás

Papp László, Debrecen polgármestere előterjesztésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt politikusai és szakértői a közbeszéd részévé tették a hazai adórendszer és a családi kedvezmények átalakításának kérdését.

Ezen elképzelésekről könnyen belátható, hogy ezek a közteherviselést érintő kedvezőtlen változtatások a társadalom minden tagját hátrányosan érintenék”

– érvelt a városvezető.

A közgyűlési vitában elhangzott az is, hogy bár egyes képviselők szerint az ügy nem helyi hatáskör, a városvezetés álláspontja szerint a kiállás Debrecen lakóinak érdekeit képviseli, hiszen az adórendszer drasztikus átalakítása hátrányosan érintené a debreceni családokat, fiatalokat és nyugdíjasokat is.