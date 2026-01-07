Deutsch Tamás az Igazság órájában – kövesse nálunk élőben!

A télnek van egy olyan sajátossága, hogy könnyen esik a hó és az is előfordulhat, hogy sok hó esik. Bezzeg nyugaton tized ekkora hóesés után is elesik egy város, még Amerikában is rendszeresen bénul meg a közlekedés, ha esik egy kis hó – jegyezte meg Deutsch Tamás a hóhelyzettel kapcsolatban, miután a Tisza Párt folyamatosan uszít és hergel.

A budapesti Fidesz jelöltekkel kapcsolatban elmondta, hiába acsarkodik és hozza a szokásos formáját a Tisza Párt, emlékeztetett, volt már Magyarországon egy olyan választás 2024-ben, amikor a Fidesz-KDNP az önkormányzati és EP választáson is megverte Budapesten.

Most is arra számítok, hogy a 16 egyéni körzet közül legalább 3-4 körzetben már most, a választás előtt 95 nappal a Fidesz vezet.”

– vélekedett.

Deutsch Tamás szerint a korábbi baloldali politikusokhoz hasonlóan Magyar Péterék is lenézik a magyar választókat, és arra építenek, hogy a hergelő közéleti megnyilatkozásokkal elterelik a figyelmet a józan észről és a lényegről. – A választópolgárok azonban Budapesten is olyan körülmények között szeretnének élni továbbra is, mint amilyen körülményeket Európa fővárosai közül ma már kevesen tudnak garantálni, mint például a biztonság – mondta, megjegyezve, hogy az itt élők ezt sem a főváros vezetésének köszönhetik.

A politikus kiemelte, a Tisza Párt jelenléte a budapesti politikában pontosan megmutatja, milyen lenne az ország, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne.

– Ha országos döntéshozatali helyzetben lennének, már Budapestet is elárasztották volna Párizshoz, Berlinhez, Stockholmhoz hasonlóan az illegális migránsok. Itt, ebben a városban viszont még nem kell azon gondolkodni, hogy este kilenc vagy tíz óra után a hölgyek, fiatal lányok, fiatal fiúk kimehetnek-e az utcára, biztonságban vannak-e vagy sem – mutatott rá.

– Az SZDSZ nyugdíjas tagozata most a Tisza szakértőjeként fogalmazza meg az elképzeléseit, vagyis a Tisza-adót, ez pedig tönkrevágná a vidéki önkormányzatokat is. Nem akarják az önkormányzatok, lázadás van az országban – fűzte hozzá.

Tettre készek: küszöbön az európai háború

Arról, hogy tegnap Párizsban tanácskoztak a tettre készek és megállapodtak abban, hogy nemzetközi haderőt kell küldeni Ukrajnába, Deutsch Tamás úgy kommentálta, ezzel újabb lépést tettünk a háború felé, ami egész Európát érinti. – Az Európai Unió vezetőinek nagyrésze eldöntötte, hogy Európa háborúba megy – jelezte.

Az egész háború már most több mint 180 milliárd euróba került, miközben minden eurocentnek lett volna helye nálunk, az Európai Unióban, erre jön még rá a 90 milliárdos hadikölcsön.”

– A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski, aki egyébként egy címeres gazember, egy korrupt, gyűlöltség hajtotta politikus, klasszikus tiszás típus, úgy fogalmazott, hogy minél tovább háború, Lengyelországnak az az érdeke, hoy minél tovább tartson a háborúskodás Ukrajnában. A háború tehát egy eldöntött tény, kérdés, ki tudunk-e maradni belőle? Képesek vagyunk-e megtartani Magyarországot egy olyan országnak, amelyik nem vesz részt fegyverszállítással, a háború pénzügyi finanszírozásával, majd előbb-utóbb katonák küldésével ebben az ukrajnai háborús konfliktusban – tette fel a kérdést a politikus.