27 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Tisza Párt megint durván belerúgott a magyar egyetemistákba! Na álljon meg a fáklyás menet Tarr! Szégyen! – mondta Deutsch Tamás a videójában.
Deutsch Tamás keményen üzent Magyar Péter emberének, Tarr Zoltánnak (Fotó: MTI)
A Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője hozzátette:

A budai zsúrpubi (azaz Magyar Péter) fegyverhordozója kedden az EP Kulturális Bizottságának előkészítő ülésén személyesen tett róla, hogy még beszélni se lehessen a magyar egyetemisták Erasmus-programba történő visszavételéről. 

Az Európai Néppárt koordinátoraként Tarr Zoltán ugyanis hevesen tiltakozott és motorja volt annak döntésnek, hogy az EP szakbizottsága ne is foglalkozzon a magyar egyetemisták ügyével. 

A Tisza Párt már megint belerúgott a magyar egyetemistákba! Szégyen! Ebből is nagyon jól látszódik, hogy a Tisza Párt képviselői valóban Brüsszel emberei és emiatt nem a magyarok, és nem a magyar egyetemisták érdekeit képviselik! – hangsúlyozta Deutsch Tamás. 

Kocsis Máté kíméletlenül helyretette Magyar Pétert

 

 

