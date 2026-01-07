Deutsch Tamás: a Tisza Párt háborúba vezetné Magyarországot

A télnek van egy olyan sajátossága, hogy könnyen esik a hó és az is előfordulhat, hogy sok hó esik. Bezzeg nyugaton tized ekkora hóesés után is elesik egy város, még Amerikában is rendszeresen bénul meg a közlekedés, ha esik egy kis hó – jegyezte meg Deutsch Tamás a hóhelyzettel kapcsolatban, miután a Tisza Párt folyamatosan uszít és hergel.

Deutsch Tamás EP-képviselő az Igazság órájában (Fotó: Képernyőfotó / YouTube)

Deutsch Tamás:

A budapesti Fidesz jelöltekkel kapcsolatban elmondta, hiába acsarkodik és hozza a szokásos formáját a Tisza Párt, emlékeztetett, volt már Magyarországon egy olyan választás 2024-ben, amikor a Fidesz-KDNP az önkormányzati és EP választáson is megverte Budapesten.

Most is arra számítok, hogy a 16 egyéni körzet közül legalább 3-4 körzetben már most, a választás előtt 95 nappal a Fidesz vezet.”

– vélekedett.

Deutsch Tamás: ha a Tiszán múlna, már elárasztották volna Budapestet a migránsok

szerint a korábbi baloldali politikusokhoz hasonlóan Magyar Péterék is lenézik a magyar választókat, és arra építenek, hogy a hergelő közéleti megnyilatkozásokkal elterelik a figyelmet a józan észről és a lényegről. – A választópolgárok azonban Budapesten is olyan körülmények között szeretnének élni továbbra is, mint amilyen körülményeket Európa fővárosai közül ma már kevesen tudnak garantálni, mint például a biztonság – mondta, megjegyezve, hogy az itt élők ezt sem a főváros vezetésének köszönhetik.

A politikus kiemelte, a Tisza Párt jelenléte a budapesti politikában pontosan megmutatja, milyen lenne az ország, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne.

– Ha országos döntéshozatali helyzetben lennének, már Budapestet is elárasztották volna Párizshoz, Berlinhez, Stockholmhoz hasonlóan az illegális migránsok. Itt, ebben a városban viszont még nem kell azon gondolkodni, hogy este kilenc vagy tíz óra után a hölgyek, fiatal lányok, fiatal fiúk kimehetnek-e az utcára, biztonságban vannak-e vagy sem – mutatott rá.

– Az SZDSZ nyugdíjas tagozata most a Tisza szakértőjeként fogalmazza meg az elképzeléseit, vagyis a Tisza-adót, ez pedig tönkrevágná a vidéki önkormányzatokat is. Nem akarják az önkormányzatok, lázadás van az országban – fűzte hozzá.

Tettre készek: küszöbön az európai háború

Arról, hogy tegnap Párizsban tanácskoztak a tettre készek és megállapodtak abban, hogy nemzetközi haderőt kell küldeni Ukrajnába, Deutsch Tamás úgy kommentálta, ezzel újabb lépést tettünk a háború felé, ami egész Európát érinti. – Az Európai Unió vezetőinek nagyrésze eldöntötte, hogy Európa háborúba megy – jelezte.

Az egész háború már most több mint 180 milliárd euróba került, miközben minden eurocentnek lett volna helye nálunk, az Európai Unióban, erre jön még rá a 90 milliárdos hadikölcsön. Most pedig Ukrajna már benyújtotta a következő évtizedre szóló számláját is, 800 milliárd dollárról.”

A politikus kiemelte: totális háborús őrültek háza Európa.