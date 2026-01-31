Dobrev Klára szombaton tartott első pártelnöki évértékelő beszédében egyértelművé tette: A DK számára a határon túli magyarok szavazati joga igazságtalan és káros – írta meg az Index. „Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!” – mondta a pártelnök.

Dobrev Klára napok óta próbál politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utca ügyéből

Fotó: Facebook/Dobrev Klára

A pártelnök szerint 2025 nehéz év volt, és döbbenten látta, hogy olyan alapvető értékek, mint a demokrácia, a pluralizmus vagy a kisebbségi jogok, sokak számára már elveszítették jelentőségüket.

Dobrev Klára szerint a határon túliak szavazati joga nemcsak igazságtalan, de meg is osztja a határon innen és túl élő magyarokat. Hangsúlyozta: amikor a határon túliak a Fideszre szavaznak, „politikai felmentést adnak az elmúlt tizenhat év minden döntésére, minden mulasztására, minden bűnére és kudarcára”.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.