Magyar Péter a vereségre készül? Mutatjuk a bizonyítékot

Úgy tűnik, hogy Magyar Péterék igencsak belejöttek a domain-regisztrációba. A Tisza Párthoz köthető legújabb weblapfoglalási-hullám szerint pedig már a választási vereségre készülhetnek Magyar Péterék.

Beszédes domainek bizonyíthatják, hogy Magyar Péterék már előre készülnek a bukásukra. A Tisza Párt vezére már mégsem olyan biztos a győzelmében? (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Mandiner egyik olvasója jelzése nyomán érdekes részletekre derült fény a Tisza Párt háttérmunkájáról: a domain.hu nyilvántartása szerint 2026 január közepén tömeges domainregisztrációk történtek a párt nevére. Ezt bizonyítja, hogy a honlapok felhasználójaként és kapcsolattartójaként is a Tisza Párt szerepel.

A regisztrációs hullámban lefoglalták a párt valamennyi képviselőjelöltjének nevét önálló domainként, ami még érthető is lenne, bár egyelőre tartalmat nem találni ezeken, ráadásul furcsa, hogy többek honlapját ékezetekkel regisztrálták.

Az ugyanakkor még sokkal furcsább, hogy ezek mellett számos politikai szlogen is a Tisza Párt kötelékébe került. A miértszavazzak.hu, a keljunkfel.hu vagy a szavazásrólérthetően.hu is a párt nevében lett lefoglalva. Akárcsak az országappja.hu és megdöbbentő módon, az országapja.hu nevek is. Utóbbi teljes homály, hogy vajon mire kellhet az ellenzéki erőnek.

Azonban több – a Tisza Párt által lefoglalt – domain is olyan üzenetet hordoz, amely inkább egy jövőbeli vereség kommunikációs előkészítésére, semmint egy magabiztos győzelmi narratívára utal.

Forrás: Mandiner képernyőfotó - domain.hu

A mostvagysoha2030.hu vagy a kireszavazzak2030.hu típusú domainek alapján Magyar Péter és pártja már most készül egy esetleges választási kudarc magyarázatára, és a 2030-as „nagy visszavágóra”.