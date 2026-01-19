Dömötör Csaba: Brüsszel fura kutatásokra költ pénz, miközben Magyarország pénzeit visszatartja

Dömötör Csaba a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság százmilliós nagyságrendű támogatást biztosít egy, a muszlim nők hajviseletét vizsgáló kutatási projektre miközben Magyarország továbbra sem kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy véli, hogy teljesen torz Brüsszel értékrendje és prioritásrendszere. Dömötör Csaba szerint ezt a torzulást jól bizonyítja a brüsszeli bürokraták által finanszírozott egyik legújabb és felettébb furcsa témájú tudományos kutatás is. Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Dömötör Csaba szerint felháborító amit Brüsszel az uniós pénzek elosztásával művel

Az Európai Bizottság 1,6 millió eurót, mintegy 600 millió forintot biztosított a HAIR nevű kutatási projektre, amely azt vizsgálja, hogyan viszonyulnak a muszlim nők a saját testükhöz, a hajukat állítva a vizsgálat középpontjába. Eközben Magyarország nem kapja meg a neki járó források egy részét, és napi 1 millió eurós bírságra kötelezik, mert nem fogad be bevándorlókat és védi határait. Ennyit arról, hogy von der Leyenék világában mi fontos, és mi egyáltalán nem.”

- írta a fideszes uniós képviselő, arra utalva, hogy az uniós intézmények – Ursula von der Leyen vezetésével – ideológiai szempontok alapján döntenek forrásokról és szankciókról, miközben figyelmen kívül hagyják a tagállamok biztonsági és szuverenitási érdekeit.