Kiderült, miattuk nem kapja meg Magyarország az uniós pénzeket

Az Európai Bizottság civilek véleményére alapozva készíti el a magyar jogállamisági jelentést, amire hivatkozva tartják vissza az uniós pénzek egy részét. Ezek a „civilek” az Európai Bizottságtól brutális mértékű támogatást kapnak és közben itthon a kormányt támadják. Itt a lista, összegekkel! – Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője bejegyzése.
Az Európai Bizottság civilek véleményére alapozva készíti el a magyar jogállamisági jelentést. S hogy honnan kapják a pénzt ezek a civilek? Az Európai Bizottságtól. S azt kitaláljátok-e, hogy melyik párt sziget-rendezvényén turnéznak ezek a civilek? – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője pénteken Facebook videó-bejegyzéséhez.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba szerint az EU be akar avatkozni a választásokba
Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

A politikus videójában elmondta, az Európai Bizottság már dolgozik a 2026-os jogállamisági jelentésen Magyarországról. Ennek elkészítésébe bevonnak magyarországi civilnek mondott szervezeteket. Ezek a „civilnek” mondott szervezetek a pénzügyi támogatásukat az Európai Bizottságtól is kapják, Dömötör Csaba megnézte, hogy mennyi pénzt is kaptak az elmúlt években:

  • Mértékmédia elemző műhely 147 millió,
  • Helsinki Bizottság 519 millió,
  • Amnesty 155 millió,
  • TASZ 41 millió,
  • K-Monitor 45 millió,
  • Transparency 193 millió,
  • Political Capital 295 millió
  • és végül Ökotárs Alapítvány 1 milliárd 478 millió,

ami azért nem kevés.

Tehát:

az Európai Bizottság pénzeli azokat a szervezeteket, amelyek véleményére hivatkozva visszatartja a nekünk járó uniós forrásokat. A kör bezárul.”

Dömötör Csaba: Az uniós pénzek visszatartása politikai fegyver

Dömötör Csaba: Az uniós pénzek visszatartása politikai fegyver

A képviselő azt is hozzátette, gyakran mondják ezek a szervezetek, hogy ők függetlenek, de az Európai Bizottságtól biztosan nem és a magyar politikától sem. ezzel kapcsolatban egy friss példát hoz Dömötör:

„ki volt a brüsszeli Tisza sziget vendége ezen a héten? A Transparency vezetője, 193 milliós brüsszeli támogatás.”

Hát így megy ez, ezért nem akarják nyilvánosságra hozni a szerződéseket”

– hívta fel a figyelmet.

