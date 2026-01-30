Kiderült, miattuk nem kapja meg Magyarország az uniós pénzeket

Az Európai Bizottság civilek véleményére alapozva készíti el a magyar jogállamisági jelentést. S hogy honnan kapják a pénzt ezek a civilek? Az Európai Bizottságtól. S azt kitaláljátok-e, hogy melyik párt sziget-rendezvényén turnéznak ezek a civilek? – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője pénteken Facebook videó-bejegyzéséhez.

Dömötör Csaba szerint az EU be akar avatkozni a választásokba

A politikus videójában elmondta, az Európai Bizottság már dolgozik a 2026-os jogállamisági jelentésen Magyarországról. Ennek elkészítésébe bevonnak magyarországi civilnek mondott szervezeteket. Ezek a „civilnek” mondott szervezetek a pénzügyi támogatásukat az Európai Bizottságtól is kapják, Dömötör Csaba megnézte, hogy mennyi pénzt is kaptak az elmúlt években:

Mértékmédia elemző műhely 147 millió,

Helsinki Bizottság 519 millió,

Amnesty 155 millió,

TASZ 41 millió,

K-Monitor 45 millió,

Transparency 193 millió,

Political Capital 295 millió

és végül Ökotárs Alapítvány 1 milliárd 478 millió,

ami azért nem kevés.

Tehát: