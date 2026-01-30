Kiderült, miattuk nem kapja meg Magyarország az uniós pénzeket

Az Európai Bizottság civilek véleményére alapozva készíti el a magyar jogállamisági jelentést. S hogy honnan kapják a pénzt ezek a civilek? Az Európai Bizottságtól. S azt kitaláljátok-e, hogy melyik párt sziget-rendezvényén turnéznak ezek a civilek? – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője pénteken Facebook videó-bejegyzéséhez.
A politikus videójában elmondta, az Európai Bizottság már dolgozik a 2026-os jogállamisági jelentésen Magyarországról. Ennek elkészítésébe bevonnak magyarországi civilnek mondott szervezeteket. Ezek a „civilnek” mondott szervezetek a pénzügyi támogatásukat az Európai Bizottságtól is kapják, Dömötör Csaba megnézte, hogy mennyi pénzt is kaptak az elmúlt években:
- Mértékmédia elemző műhely 147 millió,
- Helsinki Bizottság 519 millió,
- Amnesty 155 millió,
- TASZ 41 millió,
- K-Monitor 45 millió,
- Transparency 193 millió,
- Political Capital 295 millió
- és végül Ökotárs Alapítvány 1 milliárd 478 millió,
ami azért nem kevés.
Tehát:
az Európai Bizottság pénzeli azokat a szervezeteket, amelyek véleményére hivatkozva visszatartja a nekünk járó uniós forrásokat. A kör bezárul.”
Dömötör Csaba: Az uniós pénzek visszatartása politikai fegyver
A képviselő azt is hozzátette, gyakran mondják ezek a szervezetek, hogy ők függetlenek, de az Európai Bizottságtól biztosan nem és a magyar politikától sem. ezzel kapcsolatban egy friss példát hoz Dömötör:
„ki volt a brüsszeli Tisza sziget vendége ezen a héten? A Transparency vezetője, 193 milliós brüsszeli támogatás.”
Hát így megy ez, ezért nem akarják nyilvánosságra hozni a szerződéseket”
– hívta fel a figyelmet.