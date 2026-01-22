Kik állnak valójában Ursula von der Leyen mögött? Itt a leleplezés

Dömötör Csaba a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Parlamentben kialakult politikai helyzetet és a Tisza Pártnak a magyar gazdákat eláruló lépését a Mercosur-megállapodás kapcsán.

A Fidesz EP-képviselője úgy véli, hogy a Mercosur-szerződés körüli európai parlamenti bizalmatlansági szavazáson világossá vált, kik állnak valójában Ursula von der Leyen mögött. Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék azzal segítették a bizottsági elnököt, hogy nem szavaztak, amikor dönteni kellett

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék tétlensége mentette meg Ursula von der Leyent a Mercosur-ügyben

Mindenki hazatalált, minden a helyére került, a bábok is”

– írta a bejegyzésében Dömötör Csaba, aki szerint a néppárti–baloldali nagykoalíció összezárt, és egyértelműen kiállt Ursula von der Leyen mellett a Mercosur-üggyel összefüggő bizalmatlansági szavazáson.

A fideszes EP-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a szavazás eredménye túlmutat önmagán. Ez azt jelenti, hogy a tegnapi parlamenti döntés ellenére végre akarják majd hajtani a Mercosur-szerződésben foglaltakat, „átmeneti intézkedésként”, ami szerinte a következményeit tekintve nem jelent érdemi különbséget a teljes végrehajtáshoz képest.

Ha a bizalmatlansági indítvány átment volna, akkor a Mercosur-megállapodás is megbukott volna. Ezt jól tudják Magyar Péterék is, akik azzal segítették von der Leyen ügyét, hogy nem nyomtak gombot, vagyis tartózkodásukkal hozzájárultak a bizottsági elnök pozíciójának megőrzéséhez"

– írta a bejegyzésben Dömötör Csaba, aki arra is kitért, hogy Magyar Péterék szerinte miért árulhatták el a magyar gazdák érdekeinek a védelmét. Úgy fogalmazott:

Az igazán fontos szavazásokon nem tudnak nemet mondani a brüsszeli főnökeiknek, és nem is mondhatnak.”

Dömötör Csaba szerint ez egyértelműen megmutatja, kik képviselik következetesen a magyar érdekeket, és kik igazodnak a brüsszeli politikai irányvonalhoz.

A fideszes politikus külön kitért a Mercosur-megállapodás mezőgazdasági következményeire is. Úgy vélte, a történtek tanulságosak lehetnek az európai és a magyar gazdák számára.

Legalább a gazdák is látják, hogy éles helyzetekben kire lehet számítani, és kire nem”

– zárta a bejegyzését Dömötör Csaba.