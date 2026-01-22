Kik állnak valójában Ursula von der Leyen mögött? Itt a leleplezés

Dömötör Csaba a közösségi oldalán élesen bírálta az Európai Parlamentben kialakult politikai helyzetet és a Tisza Pártnak a magyar gazdákat eláruló lépését a Mercosur-megállapodás kapcsán.
Dömötör Csaba szerint Magyar Péterék tétlensége mentette meg Ursula von der Leyent a Mercosur-ügyben
Mindenki hazatalált, minden a helyére került, a bábok is”
– írta a bejegyzésében Dömötör Csaba, aki szerint a néppárti–baloldali nagykoalíció összezárt, és egyértelműen kiállt Ursula von der Leyen mellett a Mercosur-üggyel összefüggő bizalmatlansági szavazáson.
A fideszes EP-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a szavazás eredménye túlmutat önmagán. Ez azt jelenti, hogy a tegnapi parlamenti döntés ellenére végre akarják majd hajtani a Mercosur-szerződésben foglaltakat, „átmeneti intézkedésként”, ami szerinte a következményeit tekintve nem jelent érdemi különbséget a teljes végrehajtáshoz képest.
Ha a bizalmatlansági indítvány átment volna, akkor a Mercosur-megállapodás is megbukott volna. Ezt jól tudják Magyar Péterék is, akik azzal segítették von der Leyen ügyét, hogy nem nyomtak gombot, vagyis tartózkodásukkal hozzájárultak a bizottsági elnök pozíciójának megőrzéséhez"
– írta a bejegyzésben Dömötör Csaba, aki arra is kitért, hogy Magyar Péterék szerinte miért árulhatták el a magyar gazdák érdekeinek a védelmét. Úgy fogalmazott:
Az igazán fontos szavazásokon nem tudnak nemet mondani a brüsszeli főnökeiknek, és nem is mondhatnak.”
Dömötör Csaba szerint ez egyértelműen megmutatja, kik képviselik következetesen a magyar érdekeket, és kik igazodnak a brüsszeli politikai irányvonalhoz.
A fideszes politikus külön kitért a Mercosur-megállapodás mezőgazdasági következményeire is. Úgy vélte, a történtek tanulságosak lehetnek az európai és a magyar gazdák számára.
Legalább a gazdák is látják, hogy éles helyzetekben kire lehet számítani, és kire nem”
– zárta a bejegyzését Dömötör Csaba.