Rendkívüli

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: Költségvetési színjáték zajlik a gazdák rovására

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Dömötör Csaba európai parlamenti felszólalásában élesen bírálta az Európai Bizottság új költségvetési terveit, amelyek szerinte 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, miközben a gazdák soha nem látott nehézségekkel küzdenek.
Dömötör CsabaEurópai Bizottásgmagyar gazda

Dömötör Csaba az Európai Parlamentben felszólalva arra figyelmeztetett, hogy az új uniós költségvetési tervek súlyosan veszélyeztetik az európai gazdák megélhetését. A képviselő szerint az agrártámogatások 20 százalékos csökkentése akkor történik, amikor a mezőgazdaság egyszerre szenved az aszályoktól, a járványoktól és a piaci bizonytalanságoktól.

Dömötör Csaba rámutatott: Magyar Péterék frakciója felelős a Mercosur-megállapodásért.
Dömötör Csaba  
Fotó: Facebook/Dömötör Csaba

A politikus kiemelte: mindezt tovább súlyosbítja, hogy az Európai Unió közben megnyitja piacait a Mercosur-országok előtt, ami még élesebb versenyhelyzetet teremt az uniós termelők számára. Dömötör Csaba szerint ebben a környezetben a támogatások megvonása a gazdák túlélési esélyeit csökkenti.

Alapösszevonás, kevesebb pénz

Dömötör Csaba bírálta az Európai Bizottság gyakorlatát is, amely szerinte technikai trükkökkel próbálja elfedni a forráscsökkentést. Mint mondta, az alapok összevonása nem jelent több pénzt, csupán azt szolgálja, hogy kevésbé legyen feltűnő az agrártámogatások visszavágása.

A képviselő Ursula von der Leyen azon ígéretére is kitért, amely az összevont alapokon belül 10 százalékos vidéki célkitűzést helyezett kilátásba. Dömötör Csaba hangsúlyozta: 

ez nem új forrás, csupán átcímkézés, amely érdemi segítséget nem jelent a vidéki gazdaság számára.

„Ez nem segítség, hanem színjáték”

Dömötör Csaba szerint az sem jelent valós megoldást, hogy a Bizottság engedélyével a tagállamok korábban nyúlhatnának a költségvetési tartalékokhoz. Mint fogalmazott, ettől nem lesz több pénz a rendszerben, a gazdák helyzete nem javul.

Felszólalását azzal zárta: ha az Európai Bizottság nem kíván érdemi segítséget nyújtani a gazdáknak, akkor legalább ne folytasson költségvetési színjátékot, és vállalja nyíltan az agrártámogatások csökkentésének következményeit.

 

